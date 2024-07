V Rusiji se nadaljuje sojenje ameriškemu novinarju Gershkovichu

V ruskem Jekaterinburgu se je za zaprtimi vrati nadaljevalo sojenje ameriškemu novinarju Evanu Gershkovichu, ki je obtožen vohunjenja. Proces proti 32-letniku, ki mu v primeru obsodbe grozi do 20 let zapora, se je začel konec junija, zaključne besede pa je sodišče danes napovedalo za petek. To utira pot skorajšnji obsodbi.

Po prvi obravnavi je bila naslednja prvotno predvidena 13. avgusta, a so jo na prošnjo obrambe prestavili. Tako kot prva je tudi ta potekala za zaprtimi vrati, vendar pa tokrat novinarji niso mogli videti obtoženca niti pred začetkom obravnave, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po koncu današnje, šele druge obravnave, je tiskovna predstavnica sodišča sporočila, da bosta na sojenju v petek obramba in tožilstvo podala zaključne besede. To utira pot skorajšnji obsodbi, ki je predpogoj za morebitno izmenjavo zapornikov z Washingtonom. Sodbo bi lahko sodišče objavilo že v petek, lahko pa tudi kasneje. Novinarju so v predkazenskem postopku pripor rutinsko podaljševali več kot leto dni.

Evan Gershkovich FOTO: AP icon-expand

"Evan ni bil nikoli zaposlen pri vladi ZDA. Evan ni bil nikoli vohun in novinarstvo ni kaznivo dejanje. In Evana sploh ne bi smeli pridržati," je prejšnji mesec dejal tiskovni predstavnik Bele hiše za nacionalno varnost John Kirby. Dokazov o njegovem domnevnem vohunjenju Moskva doslej ni podala, sporočila je le, da so ga ujeli pri delu. Tožilstvo ga obtožuje zbiranja tajnih informacij o ruskem proizvajalcev tankov Uralvagonzavod. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do 20 let zapora v kazenski koloniji. Tako Moskva kot Washington sta izkazala odprtost za možnost, da bi bil Gershkovich del dogovora o izmenjavi med državama, a nobena stran ni doslej z ničimer nakazala, kdaj bi se lahko to zgodilo.