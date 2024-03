V Rusiji se začenjajo tridnevne predsedniške volitve

V največji državi na svetu bo približno 113 milijonov volilnih upravičencev lahko svoje glasove oddalo do nedelje. Volitve bodo potekale tudi na ukrajinskem polotoku Krim, ki si ga je Rusija nezakonito priključila pred desetimi leti, ter v delih ukrajinskih regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje, ki jih zaseda ruska vojska in si jih je Moskva priključila septembra 2022.

Vladimir Putin, ki Rusiji kot predsednik ali premier vlada od leta 1999, tudi na tokratnih volitvah nima prave konkurence. Proti njemu se bodo sicer pomerili trije kandidati, ki pa nimajo možnosti za zmago. To so Nikolaj Haritonov iz Komunistične partije, Leonid Sluckij iz Liberalnodemokratske stranke in Vladislav Davankov iz stranke Novi ljudje.

Za glavnega izzivalca je sicer veljal opozicijski politik Boris Nadeždin, vendar je njegovo kandidaturo volilna komisija v začetku februarja zavrnila zaradi neveljavnih podpisov podpore.