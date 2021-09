V Rusiji se so zaprla volišča, ponekdo poročajo o večjih nepravilnostih

Ponekod v državi, ki se razteza prek enajst časovnih pasov, so se volišča danes že zaprla, najprej v regijah na ruskem Daljnem vzhodu. Kot zadnja so se ob 20. uri po srednjeevropskem času zaprla volišča v ruski eksklavi Kaliningrad. V Moskvi so se volišča zaprla ob 19. uri po srednjeevropskem času. Zatem je pričakovati prve izide glasovanja prek spleta, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Za elektronsko glasovanje se je v ruski prestolnici prijavilo dva milijona ljudi. Tako so med drugim glasovali tudi predsednik Vladimir Putin , vodja vladajoče stranke Enotna Rusija Dmitrij Medvedjev in številni člani vlade.

Kljub pričakovani zmagi Enotne Rusije privrženci zaprtega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega upajo, da bo njihov poziv k podpori kandidatov, ki imajo največ možnosti proti kandidatom Kremlja, obrodil sadove. V nekaterih regijah na vzhodu, denimo v Habarovsku, so po preštetju prvih glasov v vodstvu posamezni kandidati opozicijske Komunistične partije pred kandidati Enotne Rusije.

Navalni, ki je med najbolj glasnimi kritiki ruskega predsednika Putina, je pred volitvami iz kazenske kolonije vzhodno od Moskve ljudi pozval k protestnim volitvam proti Enotni Rusiji. Navalni po navedbah oblasti na volitvah sicer ne sme glasovati. V skladu z rusko zakonodajo namreč pravnomočno obsojeni nimajo pravice voliti, je povedal namestnik vodje zapora Valerij Bojarinev. Izjema so tisti, ki so v preiskovalnem zaporu in še niso bili pravnomočno obsojeni.

Volitve so zaznamovali očitki o številnih volilnih kršitvah, kot sta glasovanje pod prisilo in večkratno glasovanje. Neodvisna organizacija za spremljanje volitev Golos jih je do danes popoldne zabeležila skoraj 4000. Vodja volilne komisije Ela Pamfilova je zatrdila, da bodo vse očitke o kršitvah temeljito preiskali. Kot je pojasnila, so do zjutraj razveljavili več kot 7000 oddanih glasovnic. Pamfilova je tudi sporočila, da je bila spletna stran komisije tarča "silovitega" kibernetskega napada in da je večina teh napadov prišla iz ZDA in Nemčije.

Opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) prvič po letu 1993 na volitvah v Rusiji ne sodelujejo. Razlog za to so med drugim omejitve, ki jih je zaradi pandemije covida-19 postavila Moskva, zaradi česar niso mogli pravočasno poslati svojih opazovalcev.

Z nekaterih volišč poročajo o nepravilnostih. Posnetek naj bi prikazoval domnevne kršitve iz Kemerovega v Sibiriji.