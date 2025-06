V Rusiji sta se porušila dva mostova, zaradi zrušenja iztirila vlaka

Na območju Brjanske oblasti je ponoči iztiril vlak, potem ko se je nanj zrušil avtocestni most. Pri tem so umrli strojevodja in šest drugih oseb. Poškodovanih je bilo še okoli 69 ljudi, med njimi trije otroci, ki so potovali z vlakom iz Moskve v Klimov, poroča SkyNews.

Na kraju so takoj posredovale reševalne ekipe, ki so z vlaka začele reševati potnike.

Guverner Brjanske oblasti Aleksander Bogomaz je dejal, da bodo storili vse, da bi žrtvam zagotovili vso potrebno pomoč.

Ruska zvezna agencija za cestni promet je sporočila, da je uničeni most potekal nad železniškimi tiri, po katerih je vozil vlak.

Kmalu po dogodku so lokalne oblasti za incident okrivile "nezakonito vmešavanje".