V Rusiji začeli sojenje uglednemu profesorju za umor študentke

Olega Sokolova so novembra lani prijeli zaradi suma umora, potem ko so ga pijanega potegnili iz ledene reke Mojka v Sankt Peterburgu. V njegovem nahrbtniku so namreč takrat našli odrezani roki in plašilno pištolo.

Obglavljeno truplo 24-letne študentke Anastazije Eščenko, s katero sta živela več let in tudi sodelovala pri raziskavah, so našli na njegovem domu. Sokolov je vse od prijetja v priporu.

Po aretaciji je priznal umor svoje ljubice in študentke ter tudi, da ji je odžagal glavo, roke in noge. Njeno truplo je nameraval odvreči, potem pa preoblečen v Napoleona storiti samomor na javnem kraju, je povedal preiskovalcem. Sprva je sicer trdil, da ga je ljubica napadla z nožem med prepirom.

Na sojenju v stekleni kletki

Na današnjem začetku sojenja je bil v sodni dvorani navzoč tudi Sokolov v stekleni kletki. V skladu z ukrepi ob epidemiji covida-19 je imel na obrazu zaščitno masko, na rokah pa kirurške rokavice.

Obravnavo so sicer preložili na ponedeljek, potem ko so odvetniki sporočili, da so na dan prišli novi posnetki in da potrebujejo dodaten čas za njihovo preučitev. "Kesa se," je dejal njegov odvetnik Aleksander Počujev in namignil na obstoj možnosti, da je žrtev profesorja izzvala, saj naj bi pred umorom prišlo do "travmatične situacije".

Po aretaciji Sokolova so se sicer vrstili pozivi k preiskavi njegovih domnevnih zlorab študentk na ugledni univerzi. Mnogi študenti so trdili, da je že dolgo znan zaradi agresivnega obnašanja in da je vodstvo univerze pritožbe ignoriralo. Domnevno naj bi leta 2008 pretepel neko študentko in ji grozil z umorom, a za to dejanje ni bil obtožen.