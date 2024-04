V Rusiji zaradi domnevnega ekstremizma pridržali dva novinarja

V soboto so v Moskvi pridržali novinarja Konstantina Gabova , ki je občasno delal tudi za tiskovno agencijo Reuters, danes pa v Murmansku video novinarja Sergeja Karelina , ki je delal tudi za ameriško tiskovno agencijo AP. Agencija je zaradi aretacije izrazila zaskrbljenost.

Gabov, ki je po poročanju ruskih medijev delal za ruski televiziji Moskva 24 in MIR ter belorusko tiskovno agencijo Belsat, bo ostal v priporu pred sojenjem najmanj do 27. junija, so danes sporočili s sodišča.

Oba sta obtožena sodelovanja v skrajni organizaciji, ker sta pripravljala videoposnetke na kanalu Navalny Live na YouTubu, na katerem so objavljali sodelavci Alekseja Navalnega, ostrega kritika ruskega predsednika Vladimirja Putina.