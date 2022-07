V Rusiji ženska prodala otroka, da bi plačala za operacijo nosu

Ruska policija je aretirala 33-letno žensko, ki je osumljena trgovine z ljudmi. Oblasti so sporočile, da naj bi ženska za 3600 evrov družini iz mesta Kaspijsk v avtonomni republiki Dagestan prodala svojega novorojenca, da bi si plačala za operacijo nosu. Oblasti, ki so prejele anonimno ovadbo, so mamo in par, ki je otroka nezakonito posvojil, aretirale.

"Mati otroka se je z občanoma dogovorila za posvojitev novorojenega sina za plačilo 200.000 rubljev (3600 evrov)," je sporočila policija. Dodatno so pojasnili, da je par materi vnaprej plačal 360 evrov, čez štiri tedne pa je prejela preostanek dogovorjene vsote. icon-expand Osumljenka Par, ki je otroka nezakonito posvojil, je preiskovalcem povedal, da jima je ženska sprva oddala otroka skupaj z rojstnim listom ter da zanj nista plačala. Nato pa naj bi mati zahtevala 3600 evrov, da si pokrije stroške operacije nosu, ona dva pa da sta ji "z veseljem pomagala". "Trenutno se izvaja vrsta preiskovalnih dejanj, katerih cilj je ugotoviti vse okoliščine storjenega kaznivega dejanja in utrditi dokaze o krivdi osumljenca," je sporočila lokalna policijska uprava. Osumljena je storitve kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, so dodali. Zaenkrat ni jasno, kdo je o nezakoniti posvojitvi obvestil policiste, trenutno pa se vsi vpleteni, razen otroka, nahajajo v preiskovalnem zaporu. icon-expand Ženska, ki je otroka posvojila FOTO: Dagestansko ministrstvo za notranje zadeve Policija imena ženske ni razkrila, je pa objavila njeno fotografijo. Kot kaže, operacije ni uspela opraviti, še poročajo ruski mediji. Trenutno ni znano, kdo skrbi za dvomesečnega otroka.