V rušilnem potresu na Haitiju več kot 300 smrtnih žrtev

Sunek je pretresel celoten otok Hispaniola, tudi sosednjo Dominikansko republiko, z jugozahoda pa že poročajo o škodi na stavbah. Izdali so opozorilo pred cunamijem, ki so ga kasneje umaknili.

Haiti, najrevnejšo državo na zahodni hemisferi, pogosto stresejo močni potresni sunki. Država si še vedno ni opomogla po rušilnem potresu leta 2010, v katerem je umrlo okoli 200.000 ljudi. Prav tako je nova tragedija državo zadela sredi prepletene politične, humanitarne in varnostne krize.

Politična kriza je mesec dni po atentatu na predsednika Jovenela Moisea globoka, soočajo se lahko z naraščajočo lakoto, zdravstvene storitve pa je ohromila pandemija covida-19. Dostop v južno regijo, ki jo je zdaj prizadel potres, naj bi oteževala tudi prisotnost kriminalnih tolp na ključnih območjih. "Nikoli se ne konča, zaradi kumulativnih učinkov pa smo še bolj ranljivi," je na Twitterju dejal haitski podjetnik Marc Alain Boucicault. "Potrebna bodo leta, da se stvari popravijo, pa še niti začeli nismo!" je dodal. Potres so čutili vse do Kube in Jamajke, od koder ni poročil o materialni škodi ali žrtvah.