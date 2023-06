V ruskem napadu na mesto Dnipro ranjenih 20 ljudi, tudi pet otrok

Posnetek, ki ga je na družbenih omrežjih delil svetovalec na ukrajinskem ministrstvu za notranje zadeve Anton Gerašenko , prikazuje reševalce, kako iščejo preživele med ruševinami dveh dvonadstropnih stavb. "Rusi so napadli mesto in zadeli med dvema nadstropnima stanovanjskima hišama. Na žalost so pod ruševinami ljudje. Vse službe so na delu. Rusija je še enkrat dokazala, da je teroristična država. Rusi bodo nosili odgovornost za vse, " je zapisal.

Ukrajinski uradnik Sergij Lisak je povedal, da je med poškodovanimi pet otrok, zdravniki pa stanje treh dečkov ocenjujejo kot resno. 17 poškodovanih so prepeljali v bolnišnico. Po navedbah regionalnega guvernerja so po napadu v severnem predelu mesta izbruhnili številni požari.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad v Dnipru označil za namernega, čeprav je Rusija že večkrat zanikala, da bi ciljala na civiliste.

O eksplozijah sicer poročajo tudi iz drugih delov države. Te so donele še nad prestolnico Kijev, oglasile so se sirene za opozarjanje pred zračnimi napadi. Zgodaj zjutraj so tako znova aktivirali sistem za zračno obrambo.

V regiji Sumi so zabeležili 87 eksplozij, ki so uničile ali poškodovale infrastrukturo. Poročajo tudi o več kot ducatu eksplozij v južnih mestih Berdjansk in Melitopol, ki sta pod ruskim nadzorom, a so podrobnosti o tem za zdaj skope.

Rusija zadnjih dogodkov še ni komentirala.

Prigožin pripravljen braniti rusko ozemlje ob meji z Ukrajino

Tarča pogostih napadov je v zadnjem času tudi ruska regija Belgorod, ki meji na Ukrajino. Guverner Belgoroda Vjačeslav Gladkov je včeraj sporočil, da je bila regija v petek tarča 500 napadov, vključno z artilerijskim in raketnim obstreljevanjem. Pri tem je po njegovih besedah umrlo pet ljudi. V napadih v zadnjih dneh je bilo najhuje prizadeto mesto Šebekino, od koder je pobegnilo več sto prebivalcev, skupno pa je vasi na jugozahodu Belgoroda zapustilo že na tisoče ljudi.

Vodja ruske najemniške skupine Wagner Jevgenij Prigožin se je v soboto zapletel v javni spor z rusko vojsko in obtožil vojaško vodstvo v Moskvi, da ni sposobno braniti Belgoroda. "Če obrambno ministrstvo v bližnji prihodnosti ne bo ustavilo dogajanja v regiji Belgorod, bomo seveda prišli branit rusko ozemlje," je sporočil na Telegramu. "V Belgorodu umira civilno prebivalstvo," je poudaril in dodal, da ne bo čakal na povabilo, naj tja pošlje svoje borce.

Prigožin je tudi sporočil, da so njegovi borci večinoma zapustili mesto Bahmut na vzhodu Ukrajine, ki ga je Wagner po njegovih besedah zavzel prejšnji mesec v najdaljši in najbolj krvavi bitki od začetka ruske invazije v Ukrajini februarja lani.