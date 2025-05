V ruskem napadu na Kijev mrtvi in ranjeni

V ruskem napadu na Kijev sta bila ubita dva človeka, več pa je bilo ranjenih, potem ko so na stanovanjsko stavbo v mestu padli ostanki brezpilotnega letalnika, so sporočili reševalci in župan Vitalij Kličko. V več okrožjih ukrajinske prestolnice so izbruhnili požari. Medtem so proti Moskvi znova poleteli ukrajinski droni.