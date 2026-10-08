V ruskem napadu na Kramatorsk umrlo najmanj 33 ljudi

Ukrajinska državna služba za izredne razmere (DSNS) je danes sporočila, da je ruski napad v Kramatorsku terjal najmanj 33 življenj, poroča ukrajinski časnik Kyiv Independent. Še 18 ljudi je bilo po podatkih regionalnega guvernerja ranjenih. Javni promet v mestu so ustavili. Po navedbah ukrajinske policije, na katere se sklicuje francoska tiskovna agencija AFP, je Rusija avtobusa napadla z drsno oz. jadralno bombo. Guverner ukrajinske regije Doneck Vadim Filaškin je na Telegramu objavil fotografije pogorelega avtobusa. "To so ljudje, ki jih je ubila ruska vojska," je zapisal ob njih. Dodal je, da za to ni opravičila in ga tudi ne more biti. Ob tem je ljudi, ki so še ostali v regiji, pozval, naj pobegnejo v varnejše dele Ukrajine, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ruski napad v Kramatorsku FOTO: AFP PHOTO - UKRAINIAN STATE EMERGENCY SERVICE

Mestni svet Kramatorska pa je poudaril, da so ruske sile znova napadle civilno prebivalstvo. "Avtobus. Civilno prevozno sredstvo. Ljudi, ki so preprosto opravljali svoje vsakodnevne opravke," je dodal po poročanju španske tiskovne agencije EFE. Navedel je še, da je v mestu zaradi nenehnih napadov ruskih sil, ki so le nekaj kilometrov stran, ostal le del od 150.000 prebivalcev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad potrdil v objavi na družbenem omrežju X. Kramatorsk je eno od ključnih mest v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine, ki jih Rusija v vojni še ni zavzela. Je logistično in oskrbovalno središče ukrajinske vojske in del t. i. pasu trdnjav, ki si ga ukrajinske sile prizadevajo obdržati. Ruske sile so se približale vzhodnemu robu mesta, kar je sprožilo pozive, naj civilisti, ki so še ostali, odidejo v varnejše regije Ukrajine. Pred smrtonosnim napadom na Kramatorsk so danes štirje ljudje umrli, šest pa je bilo ranjenih v napadih drugod v regiji Doneck, je po poročanju Kyiv Independenta povedal Filaškin.

Ruski napad v Kramatorsku FOTO: AP