V ruskem napadu na Odeso umrlo osem ljudi

V napadu je bil zadet avtobus s potniki, na parkirišču je zagorelo tudi več tovornjakov in avtomobilov, je po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform še sporočila agencija za civilno zaščito.
O napadu je že v petek zvečer poročal lokalni guverner Oleg Kiper, ki je takrat govoril še o sedmih smrtnih žrtvah. Potrdil je, da je bila tarča napada pristaniška infrastruktura.
Moskva je v zadnjih tednih okrepila napade na odeško regijo, potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin zagrozil s povračilnimi ukrepi za niz ukrajinskih napadov na tankerje z rusko nafto.
Posledično je na tisoče prebivalcev regije večkrat ostalo brez elektrike in ogrevanja. V napadih pa so bila poškodovana tudi tuja plovila v regionalnih pristaniščih.