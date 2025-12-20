V ruskem napadu na Odeso umrlo osem ljudi

V napadu je bil zadet avtobus s potniki, na parkirišču je zagorelo tudi več tovornjakov in avtomobilov, je po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform še sporočila agencija za civilno zaščito.

O napadu je že v petek zvečer poročal lokalni guverner Oleg Kiper, ki je takrat govoril še o sedmih smrtnih žrtvah. Potrdil je, da je bila tarča napada pristaniška infrastruktura.