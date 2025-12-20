Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V ruskem napadu na Odeso umrlo osem ljudi

Odesa, 20. 12. 2025 09.30 pred 16 minutami 1 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Uničena infrastruktura v Odesi

V ruskem raketnem napadu na pristaniško infrastrukturo v Odesi na jugozahodu Ukrajine je bilo v petek zvečer ubitih osem ljudi, še 27 pa ranjenih, je sporočila civilna zaščita v mestu.

V napadu je bil zadet avtobus s potniki, na parkirišču je zagorelo tudi več tovornjakov in avtomobilov, je po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform še sporočila agencija za civilno zaščito.

O napadu je že v petek zvečer poročal lokalni guverner Oleg Kiper, ki je takrat govoril še o sedmih smrtnih žrtvah. Potrdil je, da je bila tarča napada pristaniška infrastruktura.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Moskva je v zadnjih tednih okrepila napade na odeško regijo, potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin zagrozil s povračilnimi ukrepi za niz ukrajinskih napadov na tankerje z rusko nafto.

Preberi še Ukrajina z droni napadla ruski tanker v Sredozemlju

Posledično je na tisoče prebivalcev regije večkrat ostalo brez elektrike in ogrevanja. V napadih pa so bila poškodovana tudi tuja plovila v regionalnih pristaniščih.

ukrajina rusija vojna odesa

Objavili še več 100 tisoč strani Epsteinovih dosjejev, a ne vseh

SORODNI ČLANKI

Ukrajina in ZDA začenjata nov krog pogovorov na Floridi

Ukrajina z droni napadla ruski tanker v Sredozemlju

Putin: Rusija ne bo napadla Nata, če bodo upoštevani njeni interesi

Finančna podpora EU Ukrajini še za dve leti

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
bibaleze
Portal
Ostali smo sami: Goran Šarac o Simoni Weiss
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Dvojčici na rdeči preprogi: Hči obuja stil matere
Dvojčici na rdeči preprogi: Hči obuja stil matere
Kako podpreti otrokove novoletne zaobljube
Kako podpreti otrokove novoletne zaobljube
zadovoljna
Portal
Rojstvo hčerke jima je polepšalo življenje
Dnevni horoskop: Raki bodo hvaležni, ovni se bodo razbremenili
Dnevni horoskop: Raki bodo hvaležni, ovni se bodo razbremenili
3 znamenja, na katera bo vplival zadnji mlaj letošnjega leta
3 znamenja, na katera bo vplival zadnji mlaj letošnjega leta
Kultni sandali se vračajo na modno sceno
Kultni sandali se vračajo na modno sceno
vizita
Portal
Preprosti koraki, da se izognete prazničnim virozam
Ali vaša prehrana vpliva na duševno zdravje?
Ali vaša prehrana vpliva na duševno zdravje?
7 živil, ki imajo več omega-3 kot losos
7 živil, ki imajo več omega-3 kot losos
Najpogostejši simptomi hormonskega neravnovesja, ki jih ženske pogosto spregledajo
Najpogostejši simptomi hormonskega neravnovesja, ki jih ženske pogosto spregledajo
cekin
Portal
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
Največja napaka slovenskih podjetij? Prepričanje, da so bolje zaščitena, kot so v resnici
Največja napaka slovenskih podjetij? Prepričanje, da so bolje zaščitena, kot so v resnici
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
moskisvet
Portal
Nika Prevc piše zgodovino
Kaj je pomembnejše: dober spanec ali telesna aktivnost?
Kaj je pomembnejše: dober spanec ali telesna aktivnost?
Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil
Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil
Polnite telefon na javnih mestih? Nikar!
Polnite telefon na javnih mestih? Nikar!
dominvrt
Portal
Od simpatičnega risanega junaka do resnih vprašanj
Nasveti, kako se znebiti vonja po dimu v hiši
Nasveti, kako se znebiti vonja po dimu v hiši
Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo
Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo
Eko božič: preprosti koraki za ekološki božič
Eko božič: preprosti koraki za ekološki božič
okusno
Portal
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Hiter prigrizek, s katerim boste očarali goste
Hiter prigrizek, s katerim boste očarali goste
Zvezda božičnega menija
Zvezda božičnega menija
voyo
Portal
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420