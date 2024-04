V ruskem Orsku počil jez, voda poplavila dele mesta, prebivalce evakuirajo

V ruskem mestu Orsk na Uralu je v petek zvečer počil jez, prebivalstvo pa evakuirajo, so sporočile lokalne službe za nujno pomoč. Na prizorišču so težki stroji za zemeljska dela, ki poskušajo podpreti jez. Po vsej regiji Orenburg so razglasili izredne razmere, potem ko se je gladina reke Ural nevarno dvignila zaradi taljenja ledu.