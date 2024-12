V ruskem raketnem napadu na Kijev najmanj ena smrtna žrtev

Kot je na Telegramu sporočil vodja vojaške uprave v Kijevu Sergej Popko, so ruske sile v napadu ob približno 7. uri po krajevnem času (6. uri po srednjeevropskem) uporabile rakete kinžal in iskander.

Župan Kijeva Vitalij Kličko je dejal, da sta bila dva človeka v napadu ranjena in so ju prepeljali v bolnišnico. Na štirih območjih ukrajinske prestolnice pa so ostanki raket padli na avtomobile in stavbe ter povzročili požare. "Reševalne službe delajo povsod," je Kličko še sporočil na Telegramu.

Ukrajinske oblasti poročajo tudi o raketnih napadih v južnem pristaniškem mestu Herson, kjer je bil en človek ubit, šest pa ranjenih, ter v več drugih krajih po Ukrajini.