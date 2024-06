V ruskem zaporu osvobodili talca in ubili zapornike, ki so ju zadrževali

Ruska tiskovna agencija Interfax poroča, da je talce zajelo šest domnevnih pripadnikov Islamske države, ki naj bi v zameno za njihovo izpustitev zahtevali avtomobil in nemoten odhod iz zapora.

"V posebni operaciji so kriminalce likvidirali, paznika pa sta bila osvobojena in nista poškodovana," so sporočili iz urada za prestajanje zaporne kazni.