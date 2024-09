V ruskem zaporu umrl nadarjen pianist, ki je Putina označil za fašista

Kot je dejala neodvisna političarka iz Sibirije Svetlana Kaverzina , gladovne stavke in smrti zaprtega pianista ni skušal preprečiti nihče, saj nihče tudi ni vedel, kaj se dogaja. "Nismo se uspeli aktivirati in mu zagotoviti odvetnika. Nismo vedeli," je zapisala na Telegramu. "Bil je popolnoma sam."

Kušnirjev profil na YouTubu, na katerem je objavil štiri protivojne videoposnetke, je imel ob aretaciji pianista le pet naročnikov. Njegova zadnja objava, ki jo je delil januarja, je obravnavala pokol civilistov leta 2022, ki so ga izvedle ruske enote v Buči, predmestju Kijeva.

Le nekaj mesecev kasneje je kanal blizu ruskih tajnih služb na Telegramu objavil videoposnetek, ki prikazuje zamaskirane moške, ki Kušnirja vodijo v bel kombi. Kot so zapisali takrat, so ga obtožili javnega pozivanja k teroristični dejavnosti, za kar je zagrožena zaporna kazen do sedmih let.