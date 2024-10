V ruskem zaporu umrla ukrajinska novinarka

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Roščina, ki bi pred nekaj dnevi dopolnila 28 let, je izginila avgusta lani na ukrajinskih ozemljih pod zasedbo Rusije. Na okupirano območje je pripotovala iz dela Ukrajine pod vladnim nadzorom prek Poljske. Že leta 2022 so jo ruske enote aretirale v južnem ukrajinskem pristaniškem mestu Berdjansk, a so jo pozneje izpustili.

Roščina je med drugim delala kot svobodna novinarka za ukrajinski novičarski portal Ukrajinska Pravda, po poročanju Reutersa pa tudi za Radio Free Europe/Radio Svoboda. Poročala je o življenju na Krimu po letu 2014, ko si je ukrajinski polotok priključila Rusija, in na ozemljih na vzhodu Ukrajine, ki so jih zavzeli proruski separatisti.