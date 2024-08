V ruski obmejni regiji Belgorod razglasili izredne razmere

"Razmere v naši regiji Belgorod ostajajo izjemno težke in napete zaradi obstreljevanja ukrajinskih oboroženih sil," je na družbenem omrežju Telegram sporočil guverner Belgoroda Vjačeslav Gladkov. Po njegovih besedah so v regiji, ki meji na ukrajinsko regijo Harkov, uničeni številni domovi, neznano število civilistov pa je mrtvih ali ranjenih. Situacijo je označil za izjemno težko.

Ukrajinske sile so pred dobrim tednom dni nepričakovano vdrle na rusko ozemlje, zaradi česar je bila Moskva prisiljena poslati okrepitve in v treh obmejnih regijah Kursk, Belgorod in Brjansk uvesti protiteroristične ukrepe.