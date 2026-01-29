Naslovnica
Tujina

V ruskih napadih na jugu Ukrajine več mrtvih

Kijev, 29. 01. 2026 06.52 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Napadi v Odesi

V napadih ruskih dronov so bili ponoči na jugu Ukrajine ubiti trije ljudje, je sporočil guverner regije Zaporožje Ivan Fedorov. Poleg tega je bilo v napadih uničenih več poslopij, na več mestih so izbruhnili požari.

Zračni napadi na Ukrajino (slika je simbolična)
Zračni napadi na Ukrajino (slika je simbolična)
FOTO: AP

"Rusi so izvedli napade z droni na stanovanjsko območje mesta Vilniansk (...) Ubita sta bila moški in ženska, še en moški je bil ranjen," je na omrežju Telegram sporočil Fedorov, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Gre za nadaljevanje niza ruskih napadov na Ukrajino, ki so na več območjih sredi zime povzročili prekinitev oskrbe z elektriko in terjali številne smrtne žrtve med civilisti.

V torek in v noči na sredo je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti v napadih po vsej državi ubitih 16 ljudi, od tega šest v napadu drona na potniški vlak.

Obenem se sicer nadaljujejo pogajanja o končanju skoraj štiri leta trajajoče vojne. Naslednji krog pogovorov obe strani pod okriljem ZDA je predviden v nedeljo.

ukrajina napadi mrtvi rusija

