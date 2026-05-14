Tujina

Smrtonosni napad na Kijev: več kot 670 dronov in 56 raket

Kijev, 14. 05. 2026 09.12 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Napad na Kijev

Rusija je izvedla obsežne napade na Kijev in okoliško regijo. Ti so po navedbah tamkajšnjih oblasti zahtevali eno smrtno žrtev, najmanj 31 ljudi je ranjenih.

Kot je na omrežju Telegram zapisal župan ukrajinske prestolnice Vitalij Kličko, so ruske sile mesto napadle z brezpilotnimi letalniki in balističnimi izstrelki. Tarča naj bi bilo šest okrožij v mestu in še šest v okoliški regiji.

"Po trenutnih podatkih vemo, da je bilo v napadu ranjenih 16 ljudi. Na žalost je ena oseba umrla," je na Telegramu sporočil vodja kijevske vojaške uprave Timur Tkačenko.

Ukrajinska državna služba za izredne razmere je medtem navedla, da je bilo v napadih po vsej kijevski regiji ranjenih najmanj 31 ljudi, med njimi otrok. Sporočila je tudi, da se reševalne operacije nadaljujejo.

Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je Rusija ponoči nad državo izstrelila več kot 670 dronov in 56 raket različnega tipa. "Glavna tarča tega napada je bil Kijev," je zapisal na družbenem omrežju X. Kot je dodal, so škodo zabeležili na 20 lokacijah po mestu, in sicer izključno na civilni infrastrukturi.

"O uničenju poročajo tudi v kijevski regiji, medtem ko so podobni teroristični napadi ciljali energetsko infrastrukturo v Kremenčuku ter pristanišče in stanovanjska območja v Čornomorsku," je še navedel.

Nadaljevanje sovražnosti sledi tridnevni prekinitvi ognja med stranema, ki se je iztekla v ponedeljek.

Vojna v Ukrajini traja že več kot štiri leta. Zdi se, da je diplomatski proces med stranema povsem zastal, zlasti po začetku ameriško-izraelske vojne proti Iranu, zaradi katere se je pozornost mednarodne javnosti v veliki meri preusmerila na Bližnji vzhod.

vojna ukrajina

