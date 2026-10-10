V ruskih napadih na Ukrajino več kot deset mrtvih

"Število smrtnih žrtev zračnih napadov na Zaporožje se je povzpelo na osem. Med njimi so trije otroci," je sprva sporočil sopredsednik sveta za obrambo regije Zaporožje Ivan Fedorov. Dodal je, da je bilo v napadih ranjenih najmanj 16 ljudi.

Ukrajinska državna reševalna služba je pozneje sporočila, da je v napadih davi umrlo najmanj 15 ljudi, med njimi trije mladoletniki. Po navedbah ukrajinske policije so ruske sile zgodaj zjutraj na stanovanjske četrti Zaporožja odvrgle pet vodenih letalskih bomb, od katerih sta dve zadeli stanovanjski stavbi.

Zaporožje, upravno središče istoimenske regije, je pogosto tarča ruskih napadov, saj leži le nekaj deset kilometrov od frontne črte.