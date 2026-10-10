V ruskih napadih na Ukrajino več kot deset mrtvih

"Število smrtnih žrtev zračnih napadov na Zaporožje se je povzpelo na osem. Med njimi so trije otroci," je sprva sporočil sopredsednik sveta za obrambo regije Zaporožje Ivan Fedorov. Dodal je, da je bilo v napadih ranjenih najmanj 16 ljudi.
Ukrajinska državna reševalna služba je pozneje sporočila, da je v napadih davi umrlo najmanj 15 ljudi, med njimi trije mladoletniki. Po navedbah ukrajinske policije so ruske sile zgodaj zjutraj na stanovanjske četrti Zaporožja odvrgle pet vodenih letalskih bomb, od katerih sta dve zadeli stanovanjski stavbi.
Zaporožje, upravno središče istoimenske regije, je pogosto tarča ruskih napadov, saj leži le nekaj deset kilometrov od frontne črte.
Prestolnica Kijev se spričo ruskih napadov znova sooča z obsežnimi izpadi elektrike. Po navedbah dobavitelja električne energije DTEK časovni načrti za stabilizacijo omrežja trenutno ne veljajo.
Nov val napadov je na družbenem omrežju X komentiral predsednik Volodimir Zelenski, ki je bil včeraj kritičen do dogovora o dobavah ruskega dizelskega goriva, o čemer se je ameriški predsednik Donald Trump po lastnih besedah dogovoril z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. "Danes se je Rusija za odpravo sankcij na izvoz dizelskega goriva zahvalila tako, da je na stanovanjske stavbe v Zaporožju odvrgla pet drsnih bomb," je zapisal.
Rusija je bila medtem ponoči tarča obsežnega ukrajinskega napada z brezpilotnimi letalniki. Obrambno ministrstvo je sporočilo, da je zračna obramba nad 16 regijami, zasedenim polotokom Krim ter Črnim in Azovskim morjem sestrelila 560 ukrajinskih dronov dolgega dosega.
Med najbolj prizadetimi je bila po navedbah oblasti južna regija Rostov. Tam so letalniki zadeli naftni terminal rafinerije v Novošahtinsku in železniški most.
Rusija je v zadnjih mesecih okrepila napade na Ukrajino, na katere ta odgovarja z vse pogostejšimi napadi na cilje globoko na ruskem ozemlju. Diplomatska prizadevanja za končanje več kot štiri leta trajajoče vojne, ki potekajo pod pokroviteljstvom ZDA, doslej niso prinesla konkretnih rezultatov.