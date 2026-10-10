Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V ruskih napadih na Ukrajino več kot deset mrtvih

Kijev / Moskva, 10. 10. 2026 17.58 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Ruševine stanovanjske stavbe, uničene v ruskem zračnem napadu na Zaporožje.

V ruskih napadih na mesto Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine je bilo po navedbah regionalnih oblasti ubitih najmanj 15 ljudi, med njimi trije otroci. V Kijevu se zaradi napadov spet soočajo z obsežnimi izpadi v oskrbi z elektriko. Rusija je medtem sporočila, da je sestrelila skupno 560 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov.

"Število smrtnih žrtev zračnih napadov na Zaporožje se je povzpelo na osem. Med njimi so trije otroci," je sprva sporočil sopredsednik sveta za obrambo regije Zaporožje Ivan Fedorov. Dodal je, da je bilo v napadih ranjenih najmanj 16 ljudi.

Ukrajinska državna reševalna služba je pozneje sporočila, da je v napadih davi umrlo najmanj 15 ljudi, med njimi trije mladoletniki. Po navedbah ukrajinske policije so ruske sile zgodaj zjutraj na stanovanjske četrti Zaporožja odvrgle pet vodenih letalskih bomb, od katerih sta dve zadeli stanovanjski stavbi.

Zaporožje, upravno središče istoimenske regije, je pogosto tarča ruskih napadov, saj leži le nekaj deset kilometrov od frontne črte.

Ruševine stanovanjske stavbe, uničene v ruskem zračnem napadu na Zaporožje.
Ruševine stanovanjske stavbe, uničene v ruskem zračnem napadu na Zaporožje.
FOTO: AP

Prestolnica Kijev se spričo ruskih napadov znova sooča z obsežnimi izpadi elektrike. Po navedbah dobavitelja električne energije DTEK časovni načrti za stabilizacijo omrežja trenutno ne veljajo.

Nov val napadov je na družbenem omrežju X komentiral predsednik Volodimir Zelenski, ki je bil včeraj kritičen do dogovora o dobavah ruskega dizelskega goriva, o čemer se je ameriški predsednik Donald Trump po lastnih besedah dogovoril z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. "Danes se je Rusija za odpravo sankcij na izvoz dizelskega goriva zahvalila tako, da je na stanovanjske stavbe v Zaporožju odvrgla pet drsnih bomb," je zapisal.

Preberi še Putin rešuje Trumpa? 300.000 ton dizla za približno 14 ur ameriške porabe

Rusija je bila medtem ponoči tarča obsežnega ukrajinskega napada z brezpilotnimi letalniki. Obrambno ministrstvo je sporočilo, da je zračna obramba nad 16 regijami, zasedenim polotokom Krim ter Črnim in Azovskim morjem sestrelila 560 ukrajinskih dronov dolgega dosega.

Med najbolj prizadetimi je bila po navedbah oblasti južna regija Rostov. Tam so letalniki zadeli naftni terminal rafinerije v Novošahtinsku in železniški most.

Rusija je v zadnjih mesecih okrepila napade na Ukrajino, na katere ta odgovarja z vse pogostejšimi napadi na cilje globoko na ruskem ozemlju. Diplomatska prizadevanja za končanje več kot štiri leta trajajoče vojne, ki potekajo pod pokroviteljstvom ZDA, doslej niso prinesla konkretnih rezultatov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Ukrajina Rusija vojna napad žrtve

V spopadih za nadzor nad ožino v Jemnu več kot 60 mrtvih

24ur.com Smrtonosni napad na Kijev: več kot 670 dronov in 56 raket
24ur.com Ukrajina v težavah? Ni jim uspelo prestreči niti ene ruske balistične rakete
24ur.com 'Ruski teroristi nad Kijev poslali balistične rakete. Ranjenih sedem oseb'
24ur.com Rusija naj bi sestrelila več deset ukrajinskih dronov
24ur.com V napadih na Ukrajino več mrtvih. Udarili po še dveh 'ruskih Amazonih'
24ur.com Šest žrtev ruskih nočnih napadov na Kijev, ranjenih 21
24ur.com Ukrajinski napad na letališče Saki: 'Zadeli smo tarčo in povzročili resno škodo'
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
bibaleze
Portal
Kylie Jenner prepričana, da je mamina najljubša hči
Za nepozabno družinsko zabavo vam ni treba daleč: tik čez mejo se skriva ta park
Za nepozabno družinsko zabavo vam ni treba daleč: tik čez mejo se skriva ta park
Kaj čuti otrok v trebuhu, ko se smejete?
Kaj čuti otrok v trebuhu, ko se smejete?
Miley Cyrus brez dlake na jeziku: Takšno vedenje otrok jo spravi ob živce
Miley Cyrus brez dlake na jeziku: Takšno vedenje otrok jo spravi ob živce
zadovoljna
Portal
Po številnih škandalih je našel srečo: 22 let mlajša mu je spremenila življenje
4 znamenja, ki jih po današnjem mlaju čaka sreča v financah
4 znamenja, ki jih po današnjem mlaju čaka sreča v financah
Frizerji pravijo, da ta pričeska ženskam po 50. letu odvzame leta
Frizerji pravijo, da ta pričeska ženskam po 50. letu odvzame leta
Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod
Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod
vizita
Portal
Znanstveniki iščejo način, kako bi starajoče se celice znova 'napolnili'
Kako do več energije in vitalnosti po 50. letu
Kako do več energije in vitalnosti po 50. letu
Svetovni dan duševnega zdravja: kako do pomoči in podpore v Sloveniji
Svetovni dan duševnega zdravja: kako do pomoči in podpore v Sloveniji
Kaj pomeni povišan GamaGT? Vrednost v krvi lahko razkrije več, kot si mislite
Kaj pomeni povišan GamaGT? Vrednost v krvi lahko razkrije več, kot si mislite
cekin
Portal
Kar je povedal o svojem delu, je presenetilo številne Slovence
Pri 85 letih je razkrila nasvet, ki ji je pomagal zgraditi milijonski imperij
Pri 85 letih je razkrila nasvet, ki ji je pomagal zgraditi milijonski imperij
Odprt razpis za dvoletno šolanje dijakov v tujini
Odprt razpis za dvoletno šolanje dijakov v tujini
Za ta dva znaka naj bi bili zadnji meseci leta še posebej ugodni
Za ta dva znaka naj bi bili zadnji meseci leta še posebej ugodni
moskisvet
Portal
Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo
Ste preveč nezahtevni? Odkrijte, zakaj s tem škodujete svoji zvezi
Ste preveč nezahtevni? Odkrijte, zakaj s tem škodujete svoji zvezi
Zabija gole kot za stavo, vozi 11 let star avto in pomaga otrokom
Zabija gole kot za stavo, vozi 11 let star avto in pomaga otrokom
Ta nenavaden strah lahko človeku popolnoma spremeni vsakdanje življenje
Ta nenavaden strah lahko človeku popolnoma spremeni vsakdanje življenje
dominvrt
Portal
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
Ta vikend je čas za 5 nalog, ki jih morate opraviti v vašem domu
Ta vikend je čas za 5 nalog, ki jih morate opraviti v vašem domu
To zelenjavo lahko pozimi gojite kar v stanovanju
To zelenjavo lahko pozimi gojite kar v stanovanju
Največja napaka pri golih zaplatah na trati se zgodi prav jeseni
Največja napaka pri golih zaplatah na trati se zgodi prav jeseni
okusno
Portal
Napaka, ki jo delamo pri shranjevanju moke: papirnata vrečka ni dovolj
Za sladek jesenski vikend: domače sladice naših bralcev, ki vedno navdušijo
Za sladek jesenski vikend: domače sladice naših bralcev, ki vedno navdušijo
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Sočno čokoladno pecivo, ki spominja na čupavce, le da je manj zamudno
Sočno čokoladno pecivo, ki spominja na čupavce, le da je manj zamudno
voyo
Portal
Priklicano zlo 2
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Totalna štala
Totalna štala
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009