Putinov odposlanec: Velika poteza Zelenskega, da priznava frontne črte

Poseben odposlanec ruskega predsednika Vladimirja Putina Kiril Dmitrijev je dejal, da verjame, da so Rusija, ZDA in Ukrajina blizu diplomatskega dogovora za končanje vojne. Rusija je medtem ponoči z droni in raketami znova napadla več regij po vsej Ukrajini, vključno s prestolnico Kijev, so sporočile lokalne oblasti. Napadi so terjali najmanj dve smrtni žrtvi, še več kot deset ljudi je ranjenih, poškodovanih je več stanovanjskih in drugih stavb. Hkrati je ukrajinska vojska sporočila, da je ponovno zavzela vas Torske v regiji Doneck na vzhodu države, ki je strateško pomembna za obrambo bližnjega mesta Liman.

Vladimir Putin in Kiril Dmitrijev FOTO: AP icon-expand

Putinov odposlanec za naložbe in gospodarsko sodelovanje Kiril Dmitrijev je trenutno v ZDA na dolgo vnaprej načrtovanem srečanju. S kom vse se bo sestal, ni razkril. "Verjamem, da so Rusija, ZDA in Ukrajina v bistvu dokaj blizu diplomatskega dogovora," je dejal za ameriške medije, ki navajajo, da se bo Dmitrijev sestal s posebnim odposlancem Donalda Trumpa Stevom Witkoffom. Podrobnosti morebitnega dogovora sicer ni razkril. Evropske države sicer sodelujejo z Ukrajino pri novem predlogu za premirje v vojni vzdolž trenutnih bojnih linij, poroča Reuters."To je velika poteza predsednika Zelenskega, da že priznava, da gre za frontne črte," je dejal Dmitrijev in dodal, da je bilo prejšnje stališče Zelenskega, da bi morala Rusija z območja oditi – "zato mislim, da smo pravzaprav dokaj blizu diplomatski rešitvi". Nove sankcije ZDA proti dvema največjima naftnima podjetjema Rosneft in Lukoil, katerih izvoz krepko polni kremeljsko blagajno, po oceni Dmitrijeva na rusko gospodarstvo ne bodo vplivale. "Rusija bo prodajala manj nafte, a po višji ceni, cene po svetu bodo narasle."

V intervjuju za CNN je Dmitrijev dejal še, da se bosta Trump in Putin srečala, vendar "verjetno pozneje". Ta teden je namreč v vodo padla napoved, da se bosta voditelja še v kratkem srečala v Budimpešti na Madžarskem.

Ukrajinska vojska po lastnih navedbah zavzela vas v regiji Doneck

Med napadom je bilo ubitih do 100 ruskih vojakov, drugi pa so bili zajeti, je na Telegramu objavil generalštab ukrajinskih oboroženih sil. Teh informacij sicer za zdaj še ni mogoče neodvisno potrditi. Vas Torske leži na severu regije Doneck in je skoraj popolnoma uničena, pred vojno je tam živelo nekaj več kot tisoč ljudi. Rusija jo je zavzela kmalu po začetku invazije februarja 2022, istega leta jo je iz ruskih rok znova iztrgala ukrajinska vojska, nedavno pa so nadzor nad vasjo znova prevzele ruske sile. Vas je po navedbah ukrajinske vojske pomembna zaradi strateške lokacije na hribu ob reki Žerebec, ki kot naravna ovira otežuje preboj vojakov proti mestu Liman, nekaj več kot deset kilometrov proti vzhodu. Še nekoliko dlje leži urbano območje oziroma somestje, ki ga tvorita mesti Slovjansk in Kramatorsk, ki ju Rusija doslej ni uspela zavzeti in predstavljata najbolj utrjeno ukrajinsko obrambno linijo v Donecku.

V ruskih napadih na Ukrajino več mrtvih in ranjenih

"Dve osebi sta bili ubiti, še sedem je ranjenih. Izbruhnili so požari. Poškodovani so bili stanovanjski in zasebni objekti, gospodarsko poslopje, trgovina in avtomobil," je na Telegramu sporočil vodja ukrajinske regionalne vojaške uprave v regiji Dnipropetrovsk.

Posledice ruskega napada na Ukrajino FOTO: Profimedia icon-expand