Po podatkih NIS je bilo med januarjem in marcem v Severno Korejo po zraku ali vlaku vrnjenih približno 2000 ranjenih vojakov. Mrtve vojake so v Rusiji kremirali, preden so njihove posmrtne ostanke poslali domov.

Preoster vid Severnih Korejcev

Kot so v skupini na Telegramu AVC Group zapisali ruski vojni veterani z viri na fronti, naj bi severnokorejski borci izstopali zaradi izjemne fizične kondicije in odličnega streljanja.

Dodatno utrjeni so tudi zaradi razmer v svoji državi. Na urjenjih ogromno časa posvetijo streljanju. Po besedah vojnih veteranov so Severni Korejci začeli sestreljevati skoraj vse brezpilotne letalnike na območju, tako ukrajinske kot ruske. Rusi so zato celo začeli spreminjati poti letenja brezpilotnih letalnikov, da bi se izognili ostrim očem korejskih vojakov, ker je število uničenih brezpilotnih letalnikov preseglo meje.

Moskva jih sicer od začetka ni spustila na prvo linijo: zasedali so položaje v tretji liniji, ko so se prilagodili okolju, pa so začeli sodelovati v dodatnih nalogah, pišejo v skupini. Pozneje so se prostovoljno javili za napadalne misije. Veterani so ocenili, da so se vojaki hitro prilagodili in uspeli izvesti več misij, ki so nasprotniku povzročile "resno škodo".