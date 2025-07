Američan iskal vrednote v ruski vojski, pristal na fronti

Družina se je marca letos preselila v Rusijo. Huffman je ob selitvi praznoval svoj "pobeg pred LGBTQ indoktrinacijo v Ameriki" in svojo družino odpeljal na pot na povabilo blogerja Tima Kirbyja , ki je dve družini pozval, da se preselita v vas blizu Moskve, kot poroča ameriški portal New York Post .

"Trenutno se počuti, kot da ga mečejo volkovom, in nekako se mora zanašati na vero, to počnemo vsi," je povedala DeAnne v zdaj že izbrisani objavi.

Po besedah žene DeAnne Huffman so ruskemu vojaškemu osebju zaupali, da bo 46-letni Derek Huffman služil kot varilec ali vojni dopisnik. Namesto tega pa so ga poslali v bojno območje, kjer po njenih besedah ni ustrezno usposobljen in ne razume jezika.

"Bistvo tega dejanja zame je, da si prislužim mesto tukaj v Rusiji," je Huffman povedal ruskim državnim medijem. "Če tvegam sebe za našo novo državo, nihče ne bo rekel, da nisem del nje. Za razliko od migrantov v Ameriki, ki tja pridejo kar tako, se ne asimilirajo in hkrati to želijo zastonj."

DeAnna pa trdi, da je bil mož prevaran. "Žal, ko te učijo v drugem jeziku in jezika ne razumeš, kako te v resnici učijo? Ne razumeš," je povedala. Po njenih besedah naj bi Huffman pred napotitvijo na prvo bojno črto prejel le minimalno usposabljanje, delno tudi bližje fronti. "Zdi se, kot da bo dobil še en teden usposabljanja, nato pa ga bodo poslali naprej."

Dodala je še, da kljub obljubam družina še vedno ni prejela plačila za moževo služenje. Zadnjič so Huffmana slišali v junijskem sporočilu ob dnevu očetov, ki ga je poslal ženi in otrokom. V kamuflažni uniformi je dejal: "Pogrešam vas bolj, kot si lahko predstavljate. Komaj čakam, da vas vidim. Upam, da bom kdaj dobil dopust in se bom lahko vrnil domov ter preživel nekaj tednov z vami. Ampak 24 ur na dan ste v mojih mislih. Samo vedite, da bom storil vse, kar je potrebno, da bom varen in da se vrnem domov k vam. Pazite drug na drugega."