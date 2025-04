V Salzburgu razburja načrtovana gradnja zasebnega predora družine Porsche

Porsche je od leta 2020 lastnik vile na enem od hribov nad mestom, kjer je pred približno stoletjem živel znani avstrijski pisatelj Stefan Zweig.

Trenutno do vile na hribu vodi ozka in strma pot, ki je zlasti pozimi včasih težko prevozna. Da bi si olajšal dostop do nje, si je Porsche tako zamislil gradnjo zasebnega predora, ki bi ga dopolnjevala še podzemna garaža za okrog deset vozil.

Zemljišče, na katerem naj bi zgradili predor, je v lasti mesta, Porsche pa je za služnost, o kateri se je s tedanjim županom dogovoril aprila lani, plačal enkraten znesek v višini 40.000 evrov.

Potem ko so se začele vrstiti kritike, češ da je znesek glede na premoženja lastnika veliko prenizek, je nov župan naročil izvedensko mnenje, s katerim so podali še celo nekoliko nižji znesek, ki naj bi bil potreben za plačilo služnosti.

Da bi lahko Porsche začel gradnjo, je sicer potrebna še sprememba namembnosti zemljišča, o kateri bo mestni svet odločal maja.

Projekt je v mestu dvignil precej prahu in najbolj odločni nasprotniki so se ta teden zbrali na dogodku, ki je v obliki javnega protesta in organiziranih razprav potekal več dni.

Z napisi na letakih so izražali nasprotovanje gradnji tunela in se zavzemali za transparentno mestno politiko ter zaščito javnega prostora in narave za vse.

"Naše mesto ni gradbišče za super bogate. Kapuzinerberg naj ostane brez avtomobilov," so med drugim pozivali zbrani.

Med kritiki so zeleni v mestnem svetu, ki se sprašujejo, če je res v interesu mesta, da nekomu podeli trajno služnost za to, da si zgradi tunel z garažo, pri čemer le-tega ne more uporabljati nihče drug.