V samomorilskih napadih v Bagdadu več kot 30 mrtvih

Samomorilska napadalca sta se razstrelila na veliki tržnici z rabljenimi oblačili na trgu Tajaran v Bagdadu. Po navedbah tiskovnega predstavnika vojske sta se samomorilska napadalca razstrelila, medtem ko so ju lovili pripadniki varnostnih sil.

Varnostne sile so zaprle območje, kamor so prihiteli reševalci, ki so pomagali žrtvam.

Vse žrtve so po navedbah iraškega ministrstva za zdravje umrle na prizorišču napada, ranjene pa so oskrbeli v bolnišnicah in jih odpustili v domačo oskrbo.

Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče.