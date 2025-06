V samostanu v Zagrebu našli zapuščenega dojenčka

Nato so se zahvalili še nunam, reševalcem, dežurni zdravnici, policistom, pediatrom, delavki centra za socialno delo. "Prava vojska pomočnikov. Pa naj še kdo reče, da sistem ne deluje," so se veselili.

Pri omenjeni organizaciji so se z ganljivo objavo zahvalili vsem, ki so pomagali to noč. " Najprej hrabri materi, ki je za svojega otroka izbrala življenje in ga pustila v varnem okolju, ne pa storila najhujšega," so poudarili.

Manj navdušena pa je država. Na minstrstvu za delo so opozorili, da omenjeno Okno za življenje nima dovoljenja za delovanje, združenje je sredi junija prejelo inšpekcijsko odločbo, s katero so jim po izrednem inšpekcijskem nadzoru februarja letos prepovedali opravljanje socialnih storitev.

"Čeprav je motiv združenja zagotovo empatija, je zapustitev otroka v Republiki Hrvaški kaznivo dejanje, takšne prakse pa odpirajo prostor za vzporedne, nezakonite oblike oskrbe, ki lahko predstavljajo tveganje kršitve otrokovih pravic, ki morajo biti na prvem mestu," poudarja ministrstvo.

Zatrujejo, da ima država jasno urejen okvir za podporo staršem, ki ne morejo skrbeti za svojega otroka, centri za delo v skupnosti pa so odprti 24 ur na dan in sedem dni v tednu, da se starši v takih situacijah lahko kadar koli obrnejo na strokovno osebje, piše Net.hr.

"Praksa tako imenovanega 'Okna za življenje' postavlja potrebo staršev po anonimnosti pred otrokovo pravico do identitete, porekla in odnosa s starši. Otrok ima pravico do identitete, porekla in oskrbe, te temeljne pravice pa varujejo hrvaški zakoni in mednarodne konvencije, katerih podpisnica je Republika Hrvaška. Noben otrok ne sme biti izpostavljen rešitvam, ki, čeprav jih vodi oskrba, zaobidejo sistem, ki obstaja prav zato, da bi jih zaščitil," vztrajajo.

"Starši imajo prek mreže izvajalcev storitev socialnega varstva dostop do profesionalnih in varnih možnosti, ki omogočajo zaščito zasebnosti," so še ponovili v izjavi.