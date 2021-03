71-letnik z osebnim vozilom zapeljal med pešce, trije mrtvi, še šest ranjenih

Nesreča se je zgodila v podhodu v središču mesta, kamor se veliko ljudi zateče pred dežjem. Območja Nisleit sicer ni označil kot taborišče za brezdomce, a je dejal, da je bilo na kraju več šotorov in osebnih stvari, postavljenih vzdolž pločnika. "Ne vem, ali so ljudje tam spali, ali sedeli," je dejal.

71-letnik, ki je vozil avto znamke Volvo, je takoj po nesreči skušal pomagati ponesrečencem in sam pristopil do policije. Preiskujejo ga zaradi suma, da je bil neprišteven, je za medije dejal vodja policije v San Diegu, David Nisleit .

Policija je sicer nekaj minut pred nesrečo prejela klic glede vozila, ki ustreza opisu Volva, vendar ga v času incidenta ni spremljala, je dejal Nisleit. Incident, o katerem so poročali nekaj po deveti uri zjutraj, se je zgodil v bližini univerze v San Diegu.

"Po pločniku se je vozil tako, kot da noge s pedala sploh ni dvignil, vse dokler ni prišel do konca ulice," je za CNN dejal očividec Ronnie Williams. "Rekel sem si ojoj! Se bo ta tip sploh kdaj ustavil?" je dejal in dodal, da je voznik nato stopil iz vozila, skril obraz in ležerno začel hoditi stran.

Druga priča Michael Luke je dejal, da je voznik ostal na kraju nesreče in da je bil videti raztresen. "Videl sem, kako se je vozilo zapeljalo na pločnik in začelo pokati, ... grozljivo," je dejal Luke.

Preiskava je še v teku.