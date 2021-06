V San Franciscu ponujajo robotsko manikiro

Ali nas roboti lahko polepšajo? Bi jim zaupali svoje nohte? V San Franciscu deluje robotska manikira. Stranke položijo roke v napravo, ki s pomočjo senzorjev prepozna, kje se konča koža in začne noht. Lakiranje je zaključeno v desetih minutah in stane manj kot sedem evrov. Na prvo mesto smo postavili priročnost, pravijo snovalci, ki si želijo spremeniti kozmetično industrijo. Robote bi postavili v veleblagovnice, pisarne, stanovanjske soseske in na letališča. Manikerke iz mesa in krvi zagotavljajo, da niso niti malo zaskrbljene. Vsaj za zdaj.

