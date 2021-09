V San Marinu referendum o legalizaciji splava: 'Na ta zakon smo čakali 43 let'

Izid referenduma je negotov, saj v San Marinu niso izvedli raziskav javnega mnenja. Trenutno je za splav predvidena kazen do treh let zapora, tako za žensko kot za zdravnika, ki bi ga opravil. Vendar pa kazni običajno ne izrekajo, saj ženske, ki želijo opraviti splav, odidejo v Italijo, kjer je ta dovoljen.

Volivci na pobudo Zveze žensk San Marina (UDS) odločajo, ali bodo imele ženske pravico do svobodne izbire o rojstvu otroka do dvanajstega tedna nosečnosti. Kasneje bi bil splav dovoljen le v primeru ogroženosti matere ali hudih nepravilnosti zarodka.

"Na ta zakon smo čakali 43 let. Referenduma sploh ne bi smeli predlagati – to bi moral biti že zakon," pravijo aktivisti. Kot poroča Euronews UDS meni, da pozitiven rezultat na referendumu ne bi le odpravil prepovedi splava, temveč bi lahko služil tudi kot odskočna deska za druge problematike, kot je na primer boljša spolna vzgoja v šolah, dostop do brezplačne kontracepcije in brezplačnih storitev za načrtovanje družine.

"Trenutni zakon žensko vidi kot inkubator in ne kot osebo, ki se lahko samostojno odloči, kaj je zanjo najboljše," je dejala Vanessa Muratori, članica uprave UDS in nekdanja političarka, ki stala tudi za prvim predlogom zakona o legalizaciji splava leta 2003. A tudi če na referendumu izgubijo, se za ženske ne bo nič spremenilo: "Ženske bodo še naprej prestopale državno mejo in splav opravile v tujini."