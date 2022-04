V Šanghaju nameščajo elektronske alarme na vrata domov okuženih

Mestne oblasti Šanghaja so sporočile, da bodo poostrile ukrepe zapiranja mesta, saj število okužb z novim koronavirusom v kitajski finančni in poslovni prestolnici še naprej narašča. Novi ukrepi med drugim vključujejo namestitev elektronskih alarmov na vrata okuženih, ki bodo preprečevali, da bi oboleli zapustili svoje domove, in evakuacijo ljudi, da bodo lahko pristojni delavci razkužili njihova bivališča.

Na stotine prebivalcev Šanghaja je bilo v začetku tega tedna prisilno evakuiranih iz svojih domov, s čimer so mestne oblasti omogočile, da so pristojni delavci razkužili zgradbe. Ob tem so šanghajske oblasti sporočile, da bodo vsi okuženi bolniki in njihovi tesni stiki premeščeni v centralizirano karanteno, ki jo vodi vlada, piše britanski BBC.

icon-expand Prebivalci in delavci čakajo pred vhodom v stanovanjsko četrt, ki je še vedno zaprta. FOTO: AP

Poleg tega se bodo ukrepi razkuževanja stopnjevali na nekaterih najbolj prizadetih območjih mesta. To pomeni, da se bodo nekateri prebivalci prisiljeni začasno odseliti – vključno s tistimi, ki so imeli negativen test, poroča BBC.



Kot piše britanski časnik, prihaja omenjena poteza nekaj dni po tem, ko so mestne oblasti ljudem v dveh drugih šanghajskih skupnostih – Bejcaj in Pingvang – odredile, da zapustijo svoja prebivališča in se preselijo v začasne nastanitve. Prebivalcem Bejcaja so v uradnem obvestilu zapovedale, naj spakirajo svoje stvari in pustijo vrata garderobnih omar odprta. Naročile so jim še, naj pustijo odprta tudi vhodna vrata svojega doma, svojih ljubljenčkov pa naj ne vzamejo s seboj, češ da bodo one poskrbele zanje, o čemer smo poročali včeraj.

Obsežen ukrep zapore Šanghaja zdaj traja že skoraj pet tednov. Kot opaža BBC, nič ne kaže, da bodo oblasti popustile pri prizadevanjih, da bi ohranile kitajsko strategijo "nič primerov covida-19", ki se je več kot očitno porušila. Omenjena strategija daje prednost odpravi virusa pred življenjem z njim. Za drugo možnost so je sicer odločila večina drugih držav.



Pravzaprav se ukrepi za dosego strategije "nič primerov covida-19" stopnjujejo, ugotavlja BBC. Toda večja prenosljivost in blažja različica omikron sta zastavili vprašanje, ali je trenutna strategija prava rešitev na dolgi rok.

icon-expand Bolniki, ki so preboleli covid-19, zapuščajo improvizirano bolnišnico v nacionalnem razstavišču in kongresnem centru v Šanghaju. FOTO: AP

Omejen dostop do hrane in zdravil Ljudje, ki jim je na zaprtih območjih mesta zmanjkalo zalog hrane, so bili prisiljeni čakati, da jim dostavljavci pripeljejo zelenjavo, meso in jajca, ki jih zagotavlja vlada. Razširitev ukrepa zaprtja mesta je preobremenila dostavne službe, spletne trgovine z živili in tudi distribucijo vladnih zalog.

icon-expand Razkuževanje ulic v Šanghaju. FOTO: AP

Videoposnetki, ki jih prebivalci delijo na družbenih omrežjih, kažejo, kako se jezni pritožujejo zaradi pomanjkanja hrane in neustreznih medicinskih zalog, poroča BBC.