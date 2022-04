V Šanghaju potrdili prve smrti zaradi covida v tokratnem izbruhu

Zaenkrat ni znano, koliko časa bodo oblasti še vztrajale pri strogih ukrepih. V nedeljo so namreč potrdili več kot 2400 novih primerov covida-19 in več kot 19.800 asimptomatskih okužb.

Mestne oblasti so danes sporočile, da so umrle tri starejše osebe, ki pa so bolehale tudi za drugimi boleznimi. V sredini marca so sicer v provinci Jilin na severovzhodu Kitajske potrdili dve smrti zaradi covida-19, ki naj bi bili prvi potrjeni smrti na Kitajskem v več kot enem letu.