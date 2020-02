V Sankt Peterburgu se je zrušil stadion, umrl 29-letni delavec

Dramatični posnetki iz zraka prikazujejo trenutek, ko se je v petek podrla streha stadiona, ki se je zrušil sam vase in pod seboj pokopal enega delavca - ta se je poskušal rešiti in pobegniti v dvigalo, ki je viselo na žerjavu, a mu ni uspelo, poroča BBC.

Kasneje so reševalci pod ruševinami našli njegovo truplo. Gre za 29-letnega M. Kučerova. Gre za enega izmed štirih zaposlenih, ki so delali na strehi stadiona. Gre za SKK Peterburgskiy, ki je bil postavljena leta 1980, v njem pa so potekale številne športne prireditve in koncerti. Trenutno so ga prenavljali, saj naj bi tu potekale tekme svetovnega prvenstva v hokeju leta 2023.