V BiH zapirajo slavno verigo s hitro prehrano

V Sarajevu in Mostarju se bodo morali posloviti od verige s hitro prehrano McDonald's, ki bo do nadaljnjega prenehala z delom v BiH. Skupno bodo zaprli pet restavracij, tri v Sarajevu in še dve v Mostarju. Sicer obstaja možnost, da se bodo restavracije znova odprle, če bodo uspeli odpraviti težave z licenco.

Za številne ljubitelje te svetovno znane verige je to zagotovo precej neprijetno presenečenje. Kako je pa sploh prišlo do zaprtja? Gre za licenčne in finančne težave. Lastnik licence za Mcdonald's je namreč družba Gliese 581g, ki je lani ustvarila okoli 9 milijonov evrov dobička, a je nekaj najemnin dolžna banki Raiffeisen, v prostorih katere se družba Gliesse nahaja. Podjetje Gliese 581g d.o.o., katerega lastnik je Haris Ihtijarević, ima licenco za zastopanje največje restavracije s hitro prehrano na svetu, z Raiffeisen banko pa je sklenil pogodbo o najemu poslovnih prostorov v središču Sarajeva, natančneje v Titovi ulici. Vendar McDonald's oziroma Ihtijarevićeva družba ni plačevala redno najemnine. Raiffeisen banka je celotno zadevo prijavila na sodišče in spor tudi dobila. Zdaj mora podjetje Gliese 581g plačati najemnino za leti 2015 in 2016 ter zamudne obresti. Vse skupaj bo naneslo okoli 600.000 evrov, iz prostorov pa se mora "izseliti" tudi veriga s hitro prehrano. "Kantonalno sodišče v Sarajevu je potrdilo prvostopenjsko sodbo, ki je odločila, da je družba Gliese 581g d.o.o. Sarajevo dolžna Raiffeisen banki plačati dolgovani znesek iz naslova neplačanih najemnin v skladu z najemno pogodbo. Sodišče je odločilo, da je družba dolžna dati prostor banki in povrniti stroške postopka," so poudarili v Raiffeisen banki po poročanju Bljesak.info. Prva restavracija McDonald's v Sarajevu je bila odprta 20. julija 2011, prvi hamburger v tej restavraciji pa je pojedel takratni župan Alija Behmen.