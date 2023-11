'Ledenega moža' skušali umoriti že v Istanbulu, streljali tudi na njegovo mater

V povezavi z domnevno naročenim umorom 30-letnega vodje enega od švedskih narkokartelov so aretirali tri moške, eden od strelcev pa naj bi bil še vedno na begu. Švedskega državljana Harrisa Österdahla, ki je mafijskem svetu znan tudi kot Ledeni mož, so iz zasede ustrelili sredi belega dne, ko je bila ulica polna. Grozljivo, strah nas je hoditi po ulici, pravijo pretreseni Sarajevčani. Umorjeni je v njihovem mestu najemal stanovanje, neuradno se je tam skrival. Krvavo maščevanje naj bi bilo posledica notranjega razkola v švedski mafijski združbi Fokstrot. 30-letnika so poskušali umoriti že septembra v Istanbulu, na Švedskem pa naj bi nedavno streljali tudi na njegovo mater.