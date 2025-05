V Sarajevu več obolelih za leptospirozo

Glodavci so najpogostejši prenašalci.

Na območju kantona Sarajevo so od 14. do 21. maja po podatkih zavoda zabeležili 17 laboratorijsko potrjenih primerov leptospiroze. Največ obolelih prihaja iz sarajevske občine Novi grad, prvi primeri bolezni pa so se po pisanju portala N1 BiH pojavili v naselju Dobrinja, ki je del te občine.

Minister za zdravje kantona Sarajevo Enis Hasanović je danes povedal, da je zavod za javno zdravstvo predlagal razglasitev epidemije na območju Dobrinje, poroča portal Klix.ba.

Da bi preprečili nadaljnje širjenje okužbe, so pristojni takoj začeli z deratizacijo na območju več sarajevskih občin in okrepili inšpekcijski nadzor nad higieno v stanovanjskih stavbah, na tržnicah in javnih površinah.