Epidemija leptospiroze: 'Po stanovanju sem se plazil z rdečimi očmi in bruhal'

Na območju kantona Sarajevo so od 14. do 21. maja po podatkih zavoda zabeležili 17 laboratorijsko potrjenih primerov leptospiroze. Največ obolelih prihaja iz sarajevske občine Novi Grad, prvi primeri bolezni pa so se pojavili v naselju Dobrinja, ki je del te občine. V petek so za to območje razglasili epidemijo. Vsem upravnikom stavb v tem delu sarajevskega kantona so poslali odredbo o nujnih ukrepih, kar pomeni, da so upravniki dolžni pregledati stavbe, zlasti komunalne instalacije in kleti.

Ukrepe izvajajo tudi komunalne službe, ki praznijo zabojnike, odvažajo odpadke ter očistijo površine. Medtem krajani objavljajo fotografije stanja na terenu v bližini svojih bivališč. Poleg številnih neurejenih prostorov za smeti, na več lokacijah niso urejene odplake.

Da bi preprečili nadaljnje širjenje okužbe, so pristojni takoj začeli z deratizacijo na območju več sarajevskih občin in okrepili inšpekcijski nadzor nad higieno v stanovanjskih stavbah, na tržnicah in javnih površinah.

Direktor Zavoda za javno zdravje v Sarajevu Zlatan Hamza je povedal, da skrbno spremljajo in analizirajo vse primere okužbe ter da izvajajo ukrepe za preprečitev širjenja.