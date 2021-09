V Sarajevu več tisoč ljudi zahtevalo pravico za Davida in Dženana

V Sarajevu je več tisoč ljudi protestiralo zaradi nerazjasnjenih okoliščin smrti dveh mladeničev. Terjali so "pravico za Dženana in Davida", ki sta umrla leta 2016 in 2018.

icon-expand Umorjena Dženan Memić in David Dragičević. FOTO: Profimedia Smrti Dženana Memića iz Sarajeva in Davida Dragičevića iz Banjaluke predstavljata primera najvidnejših domnevnih umorov v državi, ki po mnenju svojcev nista bila nikoli razjasnjena zaradi korupcije oblasti ali pa celo zaradi vpletenosti same policije. 22-letni Dženan je bil umorjen leta 2016, oblasti pa so šele letos prijele domnevnega morilca. Pred tem naj bi njegovo smrt s pomočjo skorumpiranih policistov prikazovali kot prometno nesrečo. 21-letni David pa je umrl leta 2018, po navedbah svojcev v pridržanju po aretaciji. Njegovo truplo so sicer našli v strugi reke. Šele pred nekaj meseci se je v preiskavo primera vključilo državno tožilstvo v Sarajevu. PREBERI ŠE Davidova mama: Kakšen psihopat moraš biti, da šest dni ubijaš otroka? Današnjih protestov se je po poročanju portala klix.ba udeležilo okoli 3500 ljudi. Med njimi so bili tudi številni ljudje iz Banjaluke. Tam je policija po Davidovi smrti leta 2018 proteste zaradi njega večkrat nasilno zatrla. Na lokalnih volitvah pred letom dni pa je bil za župana mesta presenetljivo izvoljen eden od aktivistov iz gibanja, ki zahteva pravico za Davida, Draško Stanivuković, in odtlej v središču mesta stoji spominsko obeležje zanj. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke