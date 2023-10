V Sarajevu začetek sojenja Dodiku, ki trdi, da obtožnice ne razume

Politični vodja Srbov v BiH ne priznava Schmidtove avtoritete kot predstavnika mednarodne skupnosti, ker njegovega imenovanja leta 2021 zaradi zadržkov Rusije in Kitajske ni potrdil Varnostni svet ZN. Napovedal je, da se bo na sojenju branil, čeprav meni, da je razsodba že sprejeta, in to pod vplivom ameriškega veleposlanika v BiH Michaela Murphyja , Christiana Schimdta in nekaterih predstavnikov zahodnih veleposlaništev.

Dodik ob izrekanju o krivdi ni hotel vstati, češ da ga boli hrbet, kar je sodnica označila za nespoštovanje sodišča. Obenem je ugovarjal temu, da je dobil obtožnico, napisano v latinici, ne v cirilici, pripombe je imel tudi glede tega, da je bila na sodišču izobešena samo zastava BiH in bosansko-hercegovske entitete Federacije BiH, ne pa tudi Republike Srbske.

Na prvi obravnavi na sodišču v Sarajevu sta danes oba izjavila, da ne razumeta obtožnice. Sodnica je po njuni izjavi sporočila, da to pomeni, da sta se izrekla za nedolžna, poroča sarajevski portal Klix.

Državno tožilstvo Bosne in Hercegovine je sredi septembra vložilo obtožnico proti Miloradu Dodiku zaradi nepriznavanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH, kar je pred kratkim postalo kaznivo dejanje. Enako obtožnico je vložilo tudi proti direktorju uradnega lista te bosansko-hercegovske entitete Milošu Lukiću .

Dodiku in Lukiću grozi od šest mesecev do pet let zapora

Dodik in Lukić sta bila obtožena, potem ko je predsednik Republike Srbske julija podpisal zakon o nepriznavanju odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti, Lukić pa je dan kasneje to odločitev objavil v uradnem listu. Parlament Republike Srbske je zakona o nepriznavanju odločitev ustavnega sodišča BiH in odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH sprejel konec junija. S tem se je odzval na odločitev ustavnega sodišča v Sarajevu, ki je pred tem spremenilo pravilnik tako, da sodelovanje srbskega ustavnega sodnika ne bo več potrebno pri sprejemanju odločitev.

Schmidt se je na podlagi pooblastil, ki jih ima, odločil za razveljavitev spornih zakonov. Obenem je uvedel spremembe kazenskega zakonika, po katerih bodo dejanja, ki kršijo ustavno ureditev države, v prihodnje obravnavali kot kazniva.

Če bo sodišče Dodika in Lukića spoznalo za kriva, jima grozi od šest mesecev do pet let zapora. V zadnjih tednih se je v Republiki Srbski zvrstilo več shodov v podporo Dodiku, politični predstavniki te entitete BiH pa razmišljajo o umiku iz državnih institucij BiH, če bi Dodika zaprli.