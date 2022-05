V Sarajevu zaradi grožnje z bombami evakuirali več sto osnovnošolcev

Policija je po prejemu obvestila iz preventivnih razlogov takoj evakuirala vse učence in učitelje, je sporočil tiskovni predstavnik policije Mirza Hadžiabdić . Na teren so takoj napotili posebne policijske enote, ki preiskujejo prostore.

Najpogostejše tarče groženj z bombami v BiH so šole in sodišča v Sarajevu. Ko so sodišča od 10. maja tri dni zapored prejemale grožnje z bombami, so morala odpovedati 670 sodnih obravnav.

Anonimne grožnje z bombami so postale stalnica tako v Bosni in Hercegovini kot v Srbiji, doslej pa so se še vse izkazale za lažne.