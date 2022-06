V 'satanskem' napadu na katoliško cerkev umrlo več deset vernikov

Po besedah priče, ki jo navaja francoska tiskovna agencija, naj bi v napadu umrlo najmanj 20 vernikov, ki so se v cerkvi zbrali na binkoštno nedeljo. "Ko sem šel mimo območja, sem v cerkvi slišal močno eksplozijo in strele," je dejal in dodal, da je videl najmanj pet oboroženih oseb. Na desetine oseb se medtem zaradi poškodb v napadu zdaj zdravi v prenatrpanih lokalnih bolnišnicah. Po poročanju prostovoljcev bolnišnicam hudo primanjkuje krvi, zato se s prošnjo obračajo k darovalcem.

Po nedeljskem streljanju med bogoslužjem v cerkvi svetega Frančiška v mestu Owo naj bi po začetnih informacijah umrlo vsaj 50 oseb, tudi ženske in otroci, poročajo lokalni mediji in tamkajšnje zdravstvene oblasti. Da so med mrtvimi tudi otroci, je po obisku cerkve in bolnišnice potrdil tudi državni poslanec Ogunmolasuyi Oluwole .

Oborožena skupina je sicer po poročanju očividcev po strelskem napadu tudi ugrabila duhovnika, ki je vodil nedeljsko bogoslužje, in še nekaj drugih obiskovalcev cerkve. Oblasti sicer uradno še niso potrdile števila umrlih in ugrabljenih.

Guverner zvezne države Ondo Arakunrin Oluwarotimi Akeredolu je v nedeljo obsodil ta "podli in satanski napad" ter se zavezal, da bo odkril napadalce, poroča The Guardian. Napad je medtem obsodil tudi nigerijski predsednik Muhammadu Buhari. "Ta država se ne bo nikoli vdala zlim in hudobnim ljudem in tema ne bo nikoli premagala svetlobe," je dejal.

Tajnik katoliške cerkve v Ondu Augustine Ikwu je dejal, da je napad skupnost pustil opustošeno. Škof in duhovniki iz župnije so napad preživeli nepoškodovani, je dodal.

Iz Vatikana so medtem sporočili, da papež Frančišek moli za žrtve napada in njihove najbližje.

Identiteta in motiv napadalcev sicer za zdaj še nista znana, vendar pa je nigerijski poslanec v Ondu Adeyemi Olayemi dejal, da naj bi napad izvedli etnični teroristi Fulani. Gre za skupino, ki naj bi napade izvajala predvsem v severni Nigeriji, nastala pa je po sporu med pastirji in lokalnimi skupnostmi glede dostopa do zemlje in zaradi posegov v zasebne kmetije.

Olayemi je dejal, da je napad verjetno maščevanje za nedavne omejitve državne vlade glede paše v Ondu: "To je povračilni napad, s katerim želijo guvernerju poslati diabolično sporočilo." Omejitve so sprejeli po tem, ko se je število ugrabitev po državi v zadnjem času močno povečalo. Ondo je bila sicer še do nedavnega ena izmed bolj mirnih zveznih držav v Nigeriji.