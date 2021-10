V savni luksuznega albanskega letovišča so se zadušili štirje turisti

Ruski turisti, stari med 31 in 60 let, so bili del skupine, ki je dopustovala v letovišču s petimi zvezdicami. Podrobnosti primera še niso znane, saj je preiskava še v teku.

Albanska policija je sporočila, da so v letovišču v zahodni Albaniji našli štiri mrtve ruske turiste. V izjavi za medije so navedli, da so jih v savni hotela v mestu Qerret našli v petek pozno zvečer. Več podrobnosti o okoliščinah smrti policija ni sporočila, saj je preiskava še v teku. Povedali so še, da je bilo vse hotelsko osebje zaslišano. icon-expand Tragedija se je zgodila v enem od luksuznih albanskih letovišč. FOTO: Shutterstock Ruski turisti, stari med 31 in 60 let, so bili del skupine, ki je teden dni bivala v letovišču s petimi zvezdicami. Zaradi priimkov žrtev preiskovalci sklepajo, da je šlo za člane iste družine.