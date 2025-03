V Savo blizu Beograda padla cessna, pilota rešili občani

"Videl sem, ko je letalo padlo. Ni bilo videti niti malo nedolžno. Ljudje so takoj priskočili na pomoč in izvlekli človeka. Kmalu po tem, ko so ga rešili, je prišla tudi rečna policija, ki je opravila ogled kraja, letalo pa so izvlekli," je očividec opisal dogajanje, ko je v nedeljo pri naselju Progar v bližini Beograda v reko Savo padlo letalo cessna 206, piše srbski Telegraf.

Kot pravijo domačini, ta hidroplan pogosto leti nad območjem in pristaja v Savi. "Ne vem, kaj je bilo, da je letalo padlo, se obrnilo in se začelo potapljati," je za isti časnik dejal neimenovani domačin.

Ljudje, ki so bili takrat v bližini, so takoj s čolni priskočili na pomoč in pilota rešili iz hladne reke.

Hidroplan naj bi v reko padel zaradi močnega sunka vetra, ki ga je zadel med pristajanjem na platformi.

Cessno so danes potegnili iz reke, pilotska kabina je bila polna vode.

O dogodku so policisti obvestili tožilstvo v Beogradu.