V SD odstop Prednika označili za 'pravilno potezo'

V koalicijski stranki SD so v odzivu na poročanje medijev poudarili, da je nasilje v kakršnikoli obliki nesprejemljivo in v nasprotju z vrednotami, ki jih zagovarjajo.
"Naša stališča glede spoštovanja človekovega dostojanstva, enakosti in varnosti ostajajo neomajna. Želimo pa si, da se postopki zaključijo na zakonit, pravičen in spoštljiv način," so zapisali.
Dodali so, da v znak spoštovanja zasebnosti vseh vpletenih in zavoljo korektnosti do vseh postopkov, ki potekajo glede kazenske ovadbe, v nadaljevanju ne bodo več komentirali omenjene zadeve.