Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

V SD odstop Prednika označili za 'pravilno potezo'

Ljubljana, 13. 10. 2025 12.12 | Posodobljeno pred 9 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
0

Na hude obtožbe zoper poslanca Janija Prednika so se odzvali tudi v njegovi stranki. Kot so zapisali, Socialni demokrati spoštujejo odločitev Prednika, da odstopi z mesta poslanca. "V danih okoliščinah menimo, da gre za pravilno potezo," so ocenili.

V koalicijski stranki SD so v odzivu na poročanje medijev poudarili, da je nasilje v kakršnikoli obliki nesprejemljivo in v nasprotju z vrednotami, ki jih zagovarjajo. 

"Naša stališča glede spoštovanja človekovega dostojanstva, enakosti in varnosti ostajajo neomajna. Želimo pa si, da se postopki zaključijo na zakonit, pravičen in spoštljiv način," so zapisali. 

Jani Prednik, v ozadju Tanja Fajon.
Jani Prednik, v ozadju Tanja Fajon. FOTO: Bobo

Dodali so, da v znak spoštovanja zasebnosti vseh vpletenih in zavoljo korektnosti do vseh postopkov, ki potekajo glede kazenske ovadbe, v nadaljevanju ne bodo več komentirali omenjene zadeve. 

Preberi še Prednik sporočil svoj odstop: Priznam, da sem v stiski odreagiral narobe
Preberi še Nekdanja partnerka ovadila poslanca SD, očita mu psihično in fizično nasilje
jani prednik socialni demokrati
Naslednji članek

Nobelova nagrada za ekonomijo Mokyru, Aghionu in Howittu

Naslednji članek

Trčenje hitrih vlakov, več deset poškodovanih

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286