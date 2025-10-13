V SD odstop Prednika označili za 'pravilno potezo'

V koalicijski stranki SD so v odzivu na poročanje medijev poudarili, da je nasilje v kakršnikoli obliki nesprejemljivo in v nasprotju z vrednotami, ki jih zagovarjajo.

"Naša stališča glede spoštovanja človekovega dostojanstva, enakosti in varnosti ostajajo neomajna. Želimo pa si, da se postopki zaključijo na zakonit, pravičen in spoštljiv način," so zapisali.