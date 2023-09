V šefa Ryanaira prileteli kremni piti

Šefa irskega nizkocenovnika Ryanair Michaela O'Learyja so v Bruslju napadli okoljski aktivisti in mu v obraz porinili dve kremni piti. 0'Leary je pri Evropski komisiji vložil peticijo za zaščito letalskega prometa pred stavkami kontrole zračnega prometa in jo pozval, naj ukrepa.

62-letni Michael O'Leary se je v četrtek mudil v Bruslju. Pred sedež Evropske Komisije je prišel s kartonsko podobo predsednice komisije Ursule von der Leyen v naravni velikosti in peticijo, ki jo je podpisalo 1,5 milijona Ryanairovih potnikov za zaščito letov. Tik preden je spregovoril za medije, je njegovo protestno akcijo prekinila okoljska aktivistka, ki mu je v glavo porinila kremno pito. "Dobrodošel v Belgiji," mu je dejala. Ko se je O'Leary sklonil, je vanj priletela še ena kremna pita. "Ustavite onesnaževanje z vašimi p********* letali," je zakričala druga aktivistka, nato pa sta obe pobegnili. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Incident sicer šefa Ryanaira ni pretirano vznemiril. "Še nikoli nisem bil tako toplo sprejet," se je pošalil. "Obožujem kremne torte, moje najljubše so," je dodal. O'Leary je na Evropsko komisijo naslovil peticijo za zaščito letalskega prometa nad Evropo pred stavkami kontrolorjev zračnega prometa. Irski letalski prevoznik je junija zaradi stavk odpovedal 900 letov. Medtem so stavko napovedali tudi Ryanairovi piloti na belgijskem letališču Charleroi. Piloti pozivajo k "takojšnjemu prenehanju izsiljevanja, ki ga izvaja družba", zahtevajo pa tudi striktno upoštevanje belgijske zakonodaje in začetek pogajanj.