V sefu pokojnega strica našel dve milijardi lir, a z milijonsko dediščino ne bo nič

Včasih se ob urejanju dediščine pojavijo stvari, za katere svojci niso vedeli. V primeru 51-letnega Stefana P. iz Cunea na severozahodu Italije je bilo presenečenje več kot dve milijardi nekdanjih italijanskih lir.

Po poročanju italijanskega časnika Il Messaggero je po smrti strica, ki je bil brez otrok, urejal njegovo zapuščino in odprl bančni sef. V njem je našel kup bankovcev, ki so tam ležali več let.

Ob uradnem tečaju, po katerem je bilo ob uvedbi evra 1936,27 lire vrednih en evro, bi natanko dve milijardi lir predstavljali približno 1,03 milijona evrov.

Toda Stefano je kmalu ugotovil, da je med tem, da imaš v rokah milijardo vredne bankovce, in tem, da lahko denar dejansko porabiš, precejšnja razlika.

Italijanska lira je bila uradna valuta države do konca leta 2001, evrski bankovci in kovanci pa so prišli v obtok 1. januarja 2002. Sledilo je prehodno obdobje, v katerem je bilo mogoče stare lire zamenjati za evre.

Danes običajne banke takšne menjave ne opravljajo več. Za morebitno konverzijo je pristojna italijanska centralna banka Banca d'Italia, ta pa je Stefanovo zahtevo po poročanju Il Messaggera zavrnila.

Za 51-letnika je tako dediščina trenutno zgolj kup starih bankovcev.