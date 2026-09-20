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V sefu pokojnega strica našel dve milijardi lir, a z milijonsko dediščino ne bo nič

Rim, 20. 09. 2026 20.39 pred 30 minutami 2 min branja 5

Avtor:
N.Š.
sef

Ko je 51-letni Stefano P. iz italijanskega Cunea urejal zapuščino pokojnega strica, ki ni imel otrok, ga je v bančnem sefu čakalo veliko presenečenje. V njem je našel več kot dve milijardi italijanskih lir. Po uradnem menjalnem tečaju bi dve milijardi lir pomenili več kot milijon evrov. Toda veselje je bilo kratko, kajti italijanska centralna banka denarja noče zamenjati, saj se je rok za menjavo nekdanje italijanske valute že zdavnaj iztekel. Stefano zdaj poskuša do denarja priti po pravni poti.

Včasih se ob urejanju dediščine pojavijo stvari, za katere svojci niso vedeli. V primeru 51-letnega Stefana P. iz Cunea na severozahodu Italije je bilo presenečenje več kot dve milijardi nekdanjih italijanskih lir.

Po poročanju italijanskega časnika Il Messaggero je po smrti strica, ki je bil brez otrok, urejal njegovo zapuščino in odprl bančni sef. V njem je našel kup bankovcev, ki so tam ležali več let.

Ob uradnem tečaju, po katerem je bilo ob uvedbi evra 1936,27 lire vrednih en evro, bi natanko dve milijardi lir predstavljali približno 1,03 milijona evrov.

Toda Stefano je kmalu ugotovil, da je med tem, da imaš v rokah milijardo vredne bankovce, in tem, da lahko denar dejansko porabiš, precejšnja razlika.

Italijanska lira je bila uradna valuta države do konca leta 2001, evrski bankovci in kovanci pa so prišli v obtok 1. januarja 2002. Sledilo je prehodno obdobje, v katerem je bilo mogoče stare lire zamenjati za evre.

Danes običajne banke takšne menjave ne opravljajo več. Za morebitno konverzijo je pristojna italijanska centralna banka Banca d'Italia, ta pa je Stefanovo zahtevo po poročanju Il Messaggera zavrnila.

Za 51-letnika je tako dediščina trenutno zgolj kup starih bankovcev.

Najdbe ne more več zamenjati v evre.
Najdbe ne more več zamenjati v evre.
FOTO: Thinkstock

Stefano pa se z odgovorom banke ni sprijaznil. Obrnil se je na specializirano združenje Associazione Italia in zdaj preučuje možnost pravnega postopka. Njegovi zastopniki želijo uporabiti 2935. člen italijanskega civilnega zakonika. Njihov argument je, da desetletni zastaralni rok v tem primeru ne bi smel začeti teči ob splošnem izteku možnosti za menjavo lir, ampak šele takrat, ko je dedič denar dejansko našel.

Stefano namreč pred odprtjem sefa ni vedel, da denar obstaja, zato po tej razlagi svoje pravice prej niti ni mogel uveljavljati.

Ali bo takšna pravna argumentacija uspešna, bo pokazal čas, po mnenju poznavalcev pa verjetnost ni prav velika. 

Podobni primeri se v Italiji pojavljajo že več kot dve desetletji po uvedbi evra. Med prenovo dolgo prazne hiše v pokrajini Messina je novi lastnik denimo našel 135,4 milijona lir. Denar je bil skrit v sedmih pločevinkah, v njih pa je bilo 1354 bankovcev za 100.000 lir.

Tudi v tem primeru je bila težava enaka: starega denarja ni bilo več mogoče preprosto odnesti na banko in ga zamenjati.

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dediščina denar menjava

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KOMENTARJI5

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IQ200
20. 09. 2026 21.18
Nauk zgodbe? Ne cuvaj premozenja v skret papirju. Kupi zlato, nepremicnine, zemljo. Ostalo je vse tako kot oni recejo.
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0 0
Mac-tat
20. 09. 2026 21.14
Podoben primer so imeli moji znanci, ki so podedovali 100 bankovcev po 100.000 lir (10 milionov)) skritih v debeli knjigi, kjer je bil izrezan prostor za denar. V glavnem od banke niso dobili nič.
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0 0
Hihitalec
20. 09. 2026 21.08
To ni ok.
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+1
1 0
borjac
20. 09. 2026 21.01
Država ga je zaje..bala !!!! to je dejstvo.
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+2
3 1
vlahov
20. 09. 2026 20.59
Tako EU ropa svoje državljane .
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+3
4 1
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