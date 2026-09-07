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V senci Trumpovih ambicij Bruselj krepi vezi z Grenlandijo

Nuuk, 07. 09. 2026 18.38 pred 36 minutami 2 min branja 2

Avtor:
L.M.
Grenlandija

Evropska unija želi okrepiti svojo politično, gospodarsko in varnostno prisotnost na Arktiki. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob obisku Grenlandije napovedala 200 milijonov evrov vreden paket naložb ter poudarila, da se želi otok tesneje povezati z EU.

Ursula von der Leyen je skupaj z grenlandskim premierjem Jensom Frederikom Nielsenom in dansko premierko Mette Frederiksen podpisala prenovljeno skupno deklaracijo o sodelovanju. Ta, kot navaja Politico, predvideva tesnejše sodelovanje na področjih izobraževanja, infrastrukture, ribištva, turizma, stanovanjske politike, raziskav, podnebnih ukrepov, civilne zaščite, kibernetske varnosti in odpornosti Arktike.

Prenovljena deklaracija EU–Grenlandija, je razložila von der Leyen, "odraža jasno odločitev Grenlandije, da okrepi vezi z Evropsko unijo."

EU bo med drugim podprla satelitski projekt za izboljšanje internetne povezljivosti v odročnih grenlandskih skupnostih, razvoj hidroelektrarn ter rudarske projekte. Namen slednjih je grenlandske surovine tesneje povezati z evropsko industrijo.

Grenlandija
Grenlandija
FOTO: Shutterstock

Obisk poteka v času vse večjega geopolitičnega pomena Arktike. Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat izrazil željo, da bi Grenlandijo prevzele ZDA, in julija dejal, da bi moral otok nadzorovati Washington, ne Danska. Von der Leyen je zato poudarila, da je prihodnost Grenlandije stvar odločitve prebivalcev otoka in Danske.

Predsednica Evropske komisije je Arktiko opisala kot območje, kjer "trčijo tektonske plošče geopolitike". EU trenutno pripravlja novo arktično strategijo, ki naj bi jo predstavila jeseni. Bruselj želi sodelovanje z Grenlandijo okrepiti tudi dolgoročno. Evropska komisija je, kot poroča Politico, predlagala več kot podvojitev sredstev za otok, tako da bi EU do leta 2034 za Grenlandijo namenila 530 milijonov evrov.

Grenlandija Evropska unija Arktika Ursula von der Leyen

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KOMENTARJI2

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MojsterSplinter
07. 09. 2026 19.16
A zdaj so se pa spomnili krepiti vezi...
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0 0
Yon Dan
07. 09. 2026 19.07
Na novi karti sveta je Grenlandija veliko manjša. Vse lažejo, tako tudi to, kako izgleda zemlja.
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0 0
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