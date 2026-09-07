V senci Trumpovih ambicij Bruselj krepi vezi z Grenlandijo

Ursula von der Leyen je skupaj z grenlandskim premierjem Jensom Frederikom Nielsenom in dansko premierko Mette Frederiksen podpisala prenovljeno skupno deklaracijo o sodelovanju. Ta, kot navaja Politico, predvideva tesnejše sodelovanje na področjih izobraževanja, infrastrukture, ribištva, turizma, stanovanjske politike, raziskav, podnebnih ukrepov, civilne zaščite, kibernetske varnosti in odpornosti Arktike.

Prenovljena deklaracija EU–Grenlandija, je razložila von der Leyen, "odraža jasno odločitev Grenlandije, da okrepi vezi z Evropsko unijo."

EU bo med drugim podprla satelitski projekt za izboljšanje internetne povezljivosti v odročnih grenlandskih skupnostih, razvoj hidroelektrarn ter rudarske projekte. Namen slednjih je grenlandske surovine tesneje povezati z evropsko industrijo.