V Senju že ob 6. uri skoraj 32 stopinj

V večjem delu Hrvaške so temperature v nedeljo presegle 35 stopinj, rekord pa je bil postavljen v Kninu, kjer se je ogrelo na 39 stopinj.

Tudi danes bo sončno in zelo vroče s temperaturami od 34 do 40 stopinj Celzija, Državni hidrometeorološki zavod je za več regij izdal najvišje, rdeče opozorilo. Rdeči alarm je razglašen za osiješko, zagrebško, karlovško, kninsko, reško, splitsko in dubrovniško regijo, poroča net.hr.

Po podatkih DHMZ je bila ob 6. uri zjutraj najvišja temperatura izmerjena v Senju, 31,7 stopinje Celzija, ob 7. uri zjutraj pa se je živo srebro povzpelo nad 32 oziroma natančneje 32,1 stopinje.