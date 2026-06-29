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V Senju že ob 6. uri skoraj 32 stopinj

Zagreb, 29. 06. 2026 08.51 pred 22 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.S.
Poletje na Hrvaškem

Vročinski val na Hrvaškem je na vrhuncu. Državna meteorološka služba je zaradi hude vročine s temperaturami do 40 stopinj Celzija izdala rdeče opozorilo za skoraj celotno državo. V Senju so že ob 6. uri zjutraj izmerili 31,7 stopinje, uro kasneje pa se je živo srebro povzpelo nad 32 stopinj.

V večjem delu Hrvaške so temperature v nedeljo presegle 35 stopinj, rekord pa je bil postavljen v Kninu, kjer se je ogrelo na 39 stopinj.

Tudi danes bo sončno in zelo vroče s temperaturami od 34 do 40 stopinj Celzija, Državni hidrometeorološki zavod je za več regij izdal najvišje, rdeče opozorilo. Rdeči alarm je razglašen za osiješko, zagrebško, karlovško, kninsko, reško, splitsko in dubrovniško regijo, poroča net.hr.

Po podatkih DHMZ je bila ob 6. uri zjutraj najvišja temperatura izmerjena v Senju, 31,7 stopinje Celzija, ob 7. uri zjutraj pa se je živo srebro povzpelo nad 32 oziroma natančneje 32,1 stopinje.

Rdeči alarm velja za skoraj celotno državo.
Rdeči alarm velja za skoraj celotno državo.
FOTO: DHMZ

DHMZ ob tem opozarja na možne lokalne nalive in nevihte, predvsem v Gorskem kotarju, Liki in v notranjosti Dalmacije.

Ekstremna junijska vročina bo najverjetneje ponehala prvi julijski dan, ko so napovedane nevihte.

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bik123
29. 06. 2026 09.13
pri nas v vili na krku je prijetnih 24.. lp
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