V šestih tednih spopadov je bilo ubitih 2317 armenskih vojakov

Kot so danes sporočili z armenskega ministrstva za zdravje, so sodni izvedenci do zdaj pregledali trupla 2317 vojakov, tudi še neidentificiranih. S tem se je število žrtev konflikta na armenski strani povečalo za skoraj 1000, odkar so armenske oblasti nazadnje objavile podatke.

Siloviti spopadi med nekdanjima sovjetskima republikama so se po skoraj dveh mesecih končali s podpisom sporazuma, v katerem se je Armenija odpovedala ozemlju, ki so ga zasedle azerbajdžanske sile.

Azerbajdžanska stran ne objavlja podatkov o svojih izgubah, vendar verjetno prav tako niso majhne.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v petek ocenil, da je bilo v spopadih ubitih več kot 4000 ljudi, okoli 8000 pa je bilo ranjenih. Po uradnih podatkih je bilo v spopadih ubitih tudi najmanj 143 civilistov.

Domove je moralo zapustiti več deset tisoč ljudi, v spopadih pa so bili uničeni ali poškodovani tudi civilna infrastruktura in številni kulturni objekti.

Mirovni sporazum določa, da bodo azerbajdžanske sile ohranile nadzor nad ozemljem, ki so ga zasedle med spopadi, med drugim tudi nad Šušo, drugim največjim mestom v Gorskem Karabahu. Armenija pa je pristala na časovni okvir za umik iz pretežnega dela Gorskega Karabaha in sosednjih območij.