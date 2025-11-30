V severni Franciji s kmetije ukradli za 90.000 evrov polžev

Tatovi so v ponedeljek ponoči preplezali ograjo kmetije, vdrli v poslopja in ukradli za 90.000 evrov zaloge polžev. Prijavo policiji je kmetija vložila šele kasneje v tednu. Policija je zdaj na sledi storilcem, medtem ko kmetija poskuša obnoviti zaloge, da bi lahko izpolnila novoletna naročila svojih strank.
S kmetije so sporočili, da so imeli pred tem pripravljeno ravno dovolj veliko zalogo, kot jo bodo potrebovali za praznike. Fotografije po tatvini prikazujejo skoraj popolnoma prazne police in hladilnike.
Kmetija oskrbuje različne restavracije, tudi tiste z Michelinovo zvezdico, delikatesne trgovine in zasebne stranke.
Jesti polže ali escargot je v Franciji prava delikatesa; običajno jih pripravijo v maslu z zelišči ali v vinu, preden jih postrežejo. Prodajalci polžev opažajo porast prodaje predvsem decembra, saj si ljudje poslastico privoščijo ob božiču in novem letu.
