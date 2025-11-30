V severni Franciji s kmetije ukradli za 90.000 evrov polžev

Tatovi so v ponedeljek ponoči preplezali ograjo kmetije, vdrli v poslopja in ukradli za 90.000 evrov zaloge polžev. Prijavo policiji je kmetija vložila šele kasneje v tednu. Policija je zdaj na sledi storilcem, medtem ko kmetija poskuša obnoviti zaloge, da bi lahko izpolnila novoletna naročila svojih strank.

S kmetije so sporočili, da so imeli pred tem pripravljeno ravno dovolj veliko zalogo, kot jo bodo potrebovali za praznike. Fotografije po tatvini prikazujejo skoraj popolnoma prazne police in hladilnike.