Tujina

V severni Franciji s kmetije ukradli za 90.000 evrov polžev

Reims, 30. 11. 2025 14.30 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
L.M.
Komentarji
7

V severni Franciji so tatovi s kmetije L'Escargot Des Grands Crus ukradli celotno zalogo svežih in zamrznjenih polžev v vrednosti 90.000 evrov. Kraja je kmetijo pustila skoraj prazno, kar predstavlja velik udarec pred praznično sezono, ko se povpraševanje po tej francoski delikatesi močno poveča.

Tatovi so v ponedeljek ponoči preplezali ograjo kmetije, vdrli v poslopja in ukradli za 90.000 evrov zaloge polžev. Prijavo policiji je kmetija vložila šele kasneje v tednu. Policija je zdaj na sledi storilcem, medtem ko kmetija poskuša obnoviti zaloge, da bi lahko izpolnila novoletna naročila svojih strank.

S kmetije so sporočili, da so imeli pred tem pripravljeno ravno dovolj veliko zalogo, kot jo bodo potrebovali za praznike. Fotografije po tatvini prikazujejo skoraj popolnoma prazne police in hladilnike.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kmetija oskrbuje različne restavracije, tudi tiste z Michelinovo zvezdico, delikatesne trgovine in zasebne stranke.

Jesti polže ali escargot je v Franciji prava delikatesa; običajno jih pripravijo v maslu z zelišči ali v vinu, preden jih postrežejo. Prodajalci polžev opažajo porast prodaje predvsem decembra, saj si ljudje poslastico privoščijo ob božiču in novem letu.

Francija kmetija prazniki polži tatvina
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Morgoth
30. 11. 2025 15.32
Uvoženi spet delajo probleme...
ODGOVORI
0 0
N0EL
30. 11. 2025 15.15
+1
Polži pečeni z maslom, česnom in zelišči in zraven vroč mlečni kruhek. 👌
ODGOVORI
1 0
Agartha enjoyer
30. 11. 2025 15.09
+3
Če maš vrt daš francoza na vrt.
ODGOVORI
3 0
Veščec
30. 11. 2025 15.15
+1
če se ti WC pokvar,pa tut uporabiš francoza,pa to
ODGOVORI
1 0
proofreader
30. 11. 2025 15.07
+1
Drugi mediji so poročali, da jim bodo ostali rejci pomagali s svojimi polži, da izpolnijo naročila.
ODGOVORI
1 0
proofreader
30. 11. 2025 15.05
+1
En teden stara novica.
ODGOVORI
1 0
Darko32
30. 11. 2025 15.05
+1
Pa saj ni res. Še polže so začeli krasti. Očitno več pršuti niso vredu, da so navalili na POLŽE. Ni kaj smo pa res strokovnjaki. Polži z kuhanim vinom glih ne gredo skupaj.
ODGOVORI
1 0
